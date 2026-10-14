Explosión en vivienda de Chamelecón deja un muerto y dos personas heridas

San Pedro Sula, Honduras.- Una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas luego de que se registrara una explosión en horas de la noche del martes -13 de octubre- en una vivienda de la colonia 10 de Septiembre, en el sector Chamelecón, San Pedro Sula, departamento de Cortés.
La explosión provocó un incendio en el inmueble que almacenaba pólvora, generando alarma entre los vecinos tras escuchar el fuerte estruendo en la zona.
En el mismo inmueble también funcionaba un taller de reparación de bicicletas, además de la elaboración de fuegos artificiales.
El incidente dejó una víctima mortal identificada como José Guadalupe Rodríguez Pérez, de 42 años, quien falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante el incidente.
Además, resultaron heridas Lesly Sarahí Argueta Cruz, de 38 años, y Guadalupe Rodríguez, de 72 años, padre de la víctima mortal. Los reportes iniciales señalaron que presentaban quemaduras de consideración.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y equipos del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegaron al lugar para atender la emergencia y controlar el incendio ocasionado por la explosión.
Las autoridades deberán determinar qué provocó la detonación y bajo qué circunstancias se almacenaba la pólvora en el inmueble.
De manera preliminar, autoridades señalaron que el siniestro pudo ser provocado por fuentes de calor, como fallas en el sistema eléctrico durante la manipulación de pólvora.
“Vamos a determinar un informe técnico (...) en el cual se van a dar detalles de lo que provocó el incendio”, indicó el teniente de los bomberos, Willian Rivera.