Explosión en vivienda de Chamelecón deja un muerto y dos personas heridas

San Pedro Sula, Honduras.- Una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas luego de que se registrara una explosión en horas de la noche del martes -13 de octubre- en una vivienda de la colonia 10 de Septiembre, en el sector Chamelecón, San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La explosión provocó un incendio en el inmueble que almacenaba pólvora, generando alarma entre los vecinos tras escuchar el fuerte estruendo en la zona.

En el mismo inmueble también funcionaba un taller de reparación de bicicletas, además de la elaboración de fuegos artificiales.