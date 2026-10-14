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Niña de cuatro años que luchaba contra el cáncer murió en brazos de su madre en SPS

La pequeña Yamileth, llegó junto a su madre desde La Mosquitia en busca de atención médica. Tras permanecer 16 días hospitalizada en San Pedro Sula, la niña falleció, presuntamente de cáncer

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 13:21
Niña de cuatro años que luchaba contra el cáncer murió en brazos de su madre en SPS

Una cobijita cubría el cuerpo de Yamileth Gutiérrez, de apenas cuatro años, mientras su madre la sostenía en brazos.

 Foto: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Una madre vio morir a su pequeña hija, de tan solo cuatro años de edad, en sus brazos, en San Pedro Sula, Cortés.

La menor y su madre llegaron desde La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en busca de tratamiento médico.

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La niña respondía al nombre de Yamileth Gutiérrez. Su madre la cargaba en brazos, ya sin vida, cubierta con una cobijita.

“La verdad, tiene cáncer, tiene una pelota grande aquí”, relató la madre de la menor mientras se señalaba el cuello.

Yamileth Gutiérrez, menor de cuatro años que murió presuntamente de cárcel.

Yamileth Gutiérrez, menor de cuatro años que murió presuntamente de cárcel.

(Foto: Cortesía)

Con lágrimas en los ojos, la madre relató que su hija permaneció 16 días internada en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, Cortés.

“Tenía cuatro días con fiebre, no comía; todo el día solo pedía yuca. Le dije: Hija, no tengo pisto (dinero) para comprar yuca, y desde las 4 de la mañana vomitó pura sangre”, relató la madre.

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Según contó la mujer, la niña ya había sido dada de alta. Sin embargo, cuando se encontraban en el lugar donde se alojaban, la menor comenzó a vomitar en unas cinco ocasiones. La madre aseguró que la pequeña le pidió que no la llevara al hospital y que quería comer yuca. Minutos después, falleció.

El centro asistencial donde estaba interna la menor, no confirmó que la causa de muerte haya sido por cáncer, fue la madre de la pequeña quien indicó que la menor padecía de esta enfermedad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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