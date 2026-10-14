El pequeño Lucas Santos, de 3 años, murió tras caer en un pozo séptico en Olancho

Olancho, Honduras.- La muerte de Lucas Yubini Santos Díaz, un niño de apenas 3 años, conmocionó a los habitantes de la comunidad de El Destino, en el municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho.
La información brindada por sus familiares indica que el menor habría caído accidentalmente en un pozo séptico.
El pequeño fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, donde el personal médico intentó reanimarlo. Sin embargo, los esfuerzos no funcionaron y se confirmó que ya no presentaba signos vitales.
La noticia causó profundo dolor entre los familiares y vecinos de la comunidad, quienes lamentaron la muerte del menor.
“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del pequeño Lucas Yubini Santos Díaz, de tan solo tres añitos de edad. Hoy nos unimos en oración, pidiendo a Dios que abrace con su infinito amor a esta familia y les conceda la fortaleza necesaria para enfrentar tan difícil momento”, mencionaron en un mensaje de condolencia personas conocían al pequeño Lucas
Se desconoce si el pozo tenía agua en su interior al momento del accidente, por lo que no se ha determinado si el menor murió a causa del fuerte impacto contra el fondo o por ahogamiento. Será la autopsia la que determine las causas exactas de su muerte.
El cuerpo del menor será velado y enterrado en su lugar de origen, donde sus familiares se reunirán para darle el último adiós.