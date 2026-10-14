El pequeño Lucas Santos, de 3 años, murió tras caer en un pozo séptico en Olancho

Olancho, Honduras.- La muerte de Lucas Yubini Santos Díaz, un niño de apenas 3 años, conmocionó a los habitantes de la comunidad de El Destino, en el municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho.

La información brindada por sus familiares indica que el menor habría caído accidentalmente en un pozo séptico.

El pequeño fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, donde el personal médico intentó reanimarlo. Sin embargo, los esfuerzos no funcionaron y se confirmó que ya no presentaba signos vitales.