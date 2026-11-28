Tegucigalpa, Honduras.- La noche de este 28 de noviembre se confirmó el fallecimiento de la décima persona producto del accidente de un bus con una camioneta en la Cuesta de la Virgen en Comayagua. Se trata de la señora Glenda Judith Parada quien había resultado herida en primera instancia y fue trasladada a un centro asistencial en la capital, donde horas después del trágico accidente se reportó su deceso.



Inicialmente, la hondureña era buscada por sus familiares luego de enterarse del accidente del bus de Carolina, pues sabían que ella viajaba en esa unidad.

Fue horas después que lograron ubicarla hospitalizada, pero desafortunadamente las lesiones sufridas en el accidente habían cobrado su vida. A través de redes sociales, amigos y conocidos de la víctima lamentaron su deceso recordándola como una mujer amable y trabajadora que llevaba mercadería a vender al municipio de Siguatepeque, Comayagua. Con el deceso de Parada suman 10 las víctimas fatales de la tragedia en la Cuesta de la Virgen: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años ayudante del bus.

-Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 61 años, ex juez de letras de Intibucá.

-José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años, conductor del bus.

-Ana María Velásquez, de 60 años.

-Kenia Vásquez Díaz, edad no especificada.

-Glenda Judith Parada (murió horas después en un hospital).