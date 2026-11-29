AMALIA. “Mi mamá no es una mujer buena. En realidad, nunca lo fue; y, en su vejez, no lo será nunca. Ni siquiera porque ya tiene un pie en la sepultura”. Hay una paz extraña en la cárcel de mujeres de Támara. Algunos niños lloran, varias mujeres barren, otras recogen basura y algunas platican. Las policías se aburren, bostezan y esperan que termine su turno. Más allá está el pasillo que lleva a la que fuera la celda de la bruja Cleo, a la que pocas mujeres desean acercarse. Todavía se respira miedo después de la tragedia... Pero, la vida sigue, y en la cárcel tampoco el tiempo se detiene. Rina se limpia una lágrima. Lleva varios minutos en silencio, viendo al piso helado, recordando, solo recordando, y volviendo a sufrir; porque, muchas veces, recordar es volver a sufrir. “Yo tenía tres meses de edad cuando me llevó en una caja de cartón, con dos sabanillas y un pepe de agua con azúcar, y me dejó en la casa de su hermana, en la colonia Las Mercedes. ‘Allí te dejo esa niña’, le dijo a mi tía. ‘Si no la querés, tirala a la calle. Yo me dejé con el basura ese del papá y me voy con Nilo. Ese sí que es hombre de verdad’”. Rina guarda silencio. No mira a nadie. Solo se pierde en sus viejos recuerdos. También: Selección de Grandes Crímenes: La cabeza del pastor Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Mi tía dijo que ese día andaba borracha. Bebía bastante y no le importaba meterse con un hombre o con otro; y dicen que se metió hasta con mujeres, solo para que le pagaran... Esa era Amalia. Y me parió a los dieciocho años. Y no tardó en botarme. Mi tía me crio hasta los ocho años. De ella no supe nada hasta que un día llegó a verme y me llevó juguetes, jugos y ropa. Iba con otro hombre. Juan, creo que se llamaba. Era extraño: un borracho como ella, y la dominaba”. La mujer calla de nuevo. Sigue triste. Y es una de esas tristezas que no se acaban nunca; y que duran más allá de la muerte.

CHEPE

Después de otro silencio largo, Rina empieza a hablar de nuevo. El agente de la DPI que me acompaña hace como que lee el expediente. Yo lo leí varias veces antes de ir a verla. La condenaron a veintidós años por asesinato. “Yo lo maté -dice-; yo maté a don Juan. Pero, fue una desgracia. Yo no lo quería matar a él; yo quería matar a Amalia. Pero, está visto que hasta el diablo la protege”. “Lo envenenó”, le digo. “Sí; pero, el veneno no era para él. No sé en qué momento él se bebió aquel jugo. Yo lo preparé para Amalia y les serví la cena a los dos. Tres horas después, don Juan estaba vomitando sangre. Murió antes de llegar al hospital. Allá le hicieron exámenes y en Medicina Forense dijeron que lo que lo mató era veneno. Estricnina. Pero, no era para él. Era para esa mala mujer. La Policía llegó a la casa y encontró el veneno en mi cartera. Yo, en medio del escándalo, me olvidé de botarlo... Además, el señor de la pulpería dijo que yo fui a comprar el jugo de naranja; y tuve que confesar. Ni modo. Pero confesar no me ayudó en nada. Y no me importa. Lo que me da pesar es que se haya muerto el señor, que fue el único marido de Amalia que fue bueno conmigo y con mis hijos”.

ODIO

“Usted me pregunta que por qué la odio. Y no sé cómo responderle. No creo que la odie. Solo deseaba castigarla por el mal que me hizo”. “¿Cuál fue ese mal?”. Nuevo silencio. Rina suspira, levanta la cabeza y toma un poco de refresco. “No es que me haya dejado botada donde mi tía, en Las Mercedes. Fue mejor que andar con ella de arriba para abajo. Lo más malo fue que, cuando me llevó aquella ropa y los juguetes, cuando yo tenía ocho años, el marido que tenía me miró bien raro y fue él el que la presionó para que me llevara; para que me sacara de aquella casa donde estaba segura”. Además: Selección de Grandes Crímenes: Ríos de sangre Una de las policías penitenciarias se acerca para saber si todo está bien con la privada de libertad. No quiso apoyo psicológico para contarme su historia. Dice que su sufrimiento no necesita más que de Dios y que, si Dios no se lo quita, pues, se irá con él a la tumba. “Me arrepiento de haberme movido a la cocina en ese momento. Cuando vine, vi el vaso grande, de plástico, vacío y frente a don Juan. El de vidrio, que era más pequeño, lo tenía Amalia. Ese era el del señor. Pero, ya era tarde. No sé por qué no dije nada. Tal vez, porque me corté toda... A lo mejor, si lo hubiera hecho vomitar... Pero, lo que va a pasar nadie lo detiene...”.

OCHO AÑOS