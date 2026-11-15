Selección de Grandes Crímenes: Ríos de sangre

LLANTO. Doña Linda se sentó en la silla que le habían puesto a la cabecera del ataúd de su hijo Julio, de apenas veintiún años. Lloraba, se secaba las lágrimas y maldecía una y mil veces.

“Yo les avisé a los policías que se acababan de llevar a la fuerza a mi hijo -murmuró-; la patrulla estaba a dos cuadras y los policías me dijeron que estaban en misión; y lo que hacían era ver el teléfono. El carro en el que llevaban a mi hijo pasó frente a ellos y yo corrí para que me ayudaran. No hicieron nada”.

El ataúd es sencillo, se lo regalaron en “Ataúdes Josué 1:9” porque no tenía dinero ni para una bolsa de pan. Su hijo mantenía la casa, y esa mañana de sábado iba a cobrar la quincena.

Su hija Lucía está en silla de ruedas desde hace diez años. Tiene veintitrés. “Los vecinos me están ayudando -agregó doña Linda-, y de ahora en adelante no sé qué voy a hacer porque mi hijo era el que daba todo”.Hizo otra pausa.

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JULIO

Lo raptaron casi frente a su casa. Iba para su trabajo en una vulcanizadora. Su madre vio todo, y siguió el carro, hasta que llegó a la patrulla. Lo encontraron en dos bolsas negras, partido en diez pedazos. En la morgue, Polo lo “reconstruyó”, lo baño, lo vistió, y le ayudó a la madre. Desde hacía tres días los cadáveres no paraban de llegar a la morgue.

Asesinados, torturados, descuartizados. Muchos llegaban acuchillados, mujeres ahorcadas, una niña ultrajada, dos ancianos que no dejaron que les robaran, un maestro que fue a visitar a una alumna enferma en una colonia “caliente” y se lo llevaron para torturarlo y quitarle la vida.

Lo mismo pasó en aquel corto tiempo en todo el país, el país de la sangre, el país de la Muerte... el país donde corren ríos de sangre.¡Serán muchos Honduras tus muertos, y todos caerán con dolor! Y nadie hará nada para detener los crímenes nuestros de cada día.

COMISIONADO

“Carmilla, solamente en esta semana hemos contado sesenta y tres asesinatos. Y si nos vamos diez días atrás, bien podemos decir que los agentes de investigación de la DPI nadan en sangre de hondureños”.

DEUDA

“Mi hijo le debía a un prestamista del mercado; pagaba diario, pero se atrasó... No lo perdonaron. Me lo mataron”.Doña Linda se pone de pie para ver el rostro blanco de su hijo. Polo hizo lo que pudo para esconder los hematomas. “Mi niña no le hacía mal a nadie -dice doña Juliana-, estaba en el colegio y se iba a graduar de bachiller el otro año, pero uno de esos muchachos se enamoró de ella, y, como ella lo rechazó, se la llevó a la fuerza, la violó... y como dijo el forense, la violaron varios más y después la degollaron.

La dejaron a la orilla del campo, desnuda, con los ojos abiertos, porque no se murió rápido”.“Mi esposo venía del trabajo -me cuenta doña Delia-, se tardó porque estaba lloviendo y había cola de carros. Pero, al entrar a la colonia, le salieron dos chavalos y le dijeron que les diera todo lo que andaba.

Mi esposo corrió; ya tenía cincuenta y dos años. No llegó lejos. Se tropezó y cayó. Allí lo apuñalaron treinta veces en la espalda. Gritó pidiendo ayuda, pero aquí nadie dice nada... Y la Policía ni siquiera se atreve a venir por aquí. Menos los militares.

Me avisaron que mi esposo estaba muerto en la calle, y fuimos a verlo. Todavía hablaba. Me dijo quién fue el que lo mató; se lo dije a la Policía, y uno de ellos me dijo: “Mire, doñita, mejor cállese la boca. Usted sabe quién es ese tipo, y si usted anda hablando, van a llegar a su casa a hacerlos picadillo”.

COMISARIO

“Todo está podrido en Honduras -dice-. Hacen leyes y más leyes, se toman fotos, se las tiran de valientes, y se les olvida que el mayor peligro para la población no son los que ya están en la cárcel, son los que están en la calle, robando, matando, siguiendo órdenes, violando, secuestrando, extorsionando... Pero, eso es, porque el circo de la política no se acaba nunca”.

“Un oficial de la DPI me dijo que se retiraba del servicio porque estaba decepcionado de las autoridades, del ministro hacia abajo. Acababan de asaltar una ferretería en un barrio “caliente” y el dueño llegó a denunciar a los ladrones, con nombre y apellido. Solo dos policías sabían sobre aquella denuncia. El dueño fue asesinado esa misma noche y le dejaron un rótulo: “Por sapo de la jura”. Gracias a Dios no mataron a su familia. Por eso, el agente se va”.

El comisario tomó la palabra.“Estamos trabajando contra el delito, pero creo que, para los políticos no hay mejor negocio que la inseguridad. Entre más delito hay, más veces aparecen en los medios de comunicación, hacen más promesas y se ríen del dolor de la gente.

En Nacaome, en la tierra del ‘Tigre del Sur’, llegaron a una casa. Eran cinco hombres armados con fusiles y pistolas, quienes se llevaron a un muchacho que dormía en calzoncillos. Lo mataron en una aldea.

Un mes antes, el muchacho fue designado como testigo protegido en un caso de asesinato por pleito de drogas. Nadie sabía quién era, porque vio todo desde las sombras... el muerto era su vecino. Pero lo descubrieron y lo mataron. Era el único testigo del crimen. ¿Quién les dijo que él era el testigo protegido? Su muerte fue horrible”.

GUAIMACA

Doña Mirna llora a su hijo de cuarenta y seis años. Lo emboscaron en un camino real cuando venía de la milpa. Le dieron quince machetazos. Los criminales no se dieron cuenta que con él venía su hijo de diez años, quien se quedó unos metros atrás, en unos arbustos “para hacer del cuerpo”.

Lo vio todo. Y les dijo a los policías el nombre de los asesinos. Y, lo más grave de todo, era que el que dirigió el crimen era su tío, un hermano de su mamá... Todavía los detectives están investigando, porque dicen los psicólogos que “el niño puede estar imaginando cosas a causa de la impresión”, y el hermano demostró que, en ese momento, estaba en una cantina, a dos kilómetros de allí”.

GARÍFUNAS

“Nadie cuenta los crímenes que sufren los garífunas, como si no fueran personas, o como si no fueran hondureños”. A Indira la mataron por envidia. Acababa de llegar a San Pedro Sula desde Colón, y puso un negocio de comidas en la línea del tren. Vendía bastante.

Una noche, llegaron dos hombres y le dispararon en el pecho. Murió diez días después en el hospital. Una cámara de seguridad lo grabó todo. La DPI capturó al asesino. Dijo que le había pagado “un man que vende cerca de allí porque la negra le quitaba los clientes”.

RÍOS DE SANGRE

De sur a norte, de este a oeste, Honduras se riega con la sangre de sus mártires, esos que la delincuencia mata sin piedad ni escrúpulos. Y, de nada sirve callar esta horrible verdad. Los policías buenos están amarrados; los que tienen las agallas para enfrentarse a los delincuentes, son amenazados... por ciertos jefes, “consentidos de la superioridad”.

“Te movés hasta segunda orden” -les dicen-. Los agentes se quedan en sus escritorios con indicios, evidencias y pruebas, “porque hay casos que sirven para hacer circo”, explica el comisionado. Y agrega, con decepción: “Lástima que Óscar Álvarez no quiso quedarse en Honduras”.

Yajaira tenía siete años. Se la llevaron de una calle cerca de su casa. Apareció en un solar baldío ultrajada, sin ropa y estrangulada. En una de sus manitos tenía un botón de camisa. La DPI encontró al dueño. Su padrastro. Le faltaba un botón en su camisa, y en Medicina Forense demostraron que los fluidos encontrados en la inocente eran suyos. Murió “extrañamente” en la penitenciaría.

“¿Y el niño de tres años que encontraron en una bolsa para basura, en un barril del mercado San Isidro?”“¿Y los asaltos de cada día en los buses? ¿Y los taxistas que se han aliado con ladrones para robar y hasta violar a sus pasajeras? ¿Dónde está Angie? ¿Cuándo se va a detener esta orgía de sangre en Honduras? ¿De verdad estamos bien, o vamos de mal en peor? ”El comisionado hace una pausa, se acomoda en su silla, y agrega:“¡Qué desgracia votar en Honduras, porque siempre nos recetan la misma basura”!

Doña Luisa, junto a su esposo, Marcos, y a sus tres hijas, enterraron el cuerpo de su hijo, Luis... sin cabeza. No quiso ser parte de cierto grupo y lo “corrigieron”. La cabeza no se ha encontrado. Un informante de la Policía dijo que le habían pasado por encima las llantas de un camión varias veces, hasta que se deshizo.

“La racha de la Muerte está activada -dice el comisario-; nosotros estamos listos para ganarles la guerra a los criminales, pero los políticos no tienen las agallas... o no les conviene que haya paz en el país”.Mientras tanto, los ríos de sangre seguirán corriendo en Honduras. Y, en este río revuelto, ya sabemos quienes ganan...