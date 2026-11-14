¿Venezuela, Colombia o Puerto Rico? La IA predice quién ganará Miss Universo 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entra en su etapa decisiva y, aunque todavía no hay una ganadora oficial, las predicciones de expertos en certámenes de belleza y los análisis de inteligencia artificial comienzan a perfilar a las candidatas con mayores posibilidades de conquistar el título. La 75.ª edición del concurso se celebrará el próximo martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde la mexicana Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora. A pocos días de la gala, las quinielas internacionales colocan a varias representantes latinoamericanas entre las aspirantes más fuertes.

Venezuela, Colombia y Puerto Rico destacan en los pronósticos, aunque también hay candidatas de Asia, Europa y África que buscan sorprender. Uno de los nombres que aparece constantemente en las predicciones es el de Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela, quien ha destacado por su preparación y perfil profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También aparece el nombre de María Alejandra López, de Colombia, quien figura entre las principales aspirantes. Otra candidata que podría aprovechar la competencia en casa es Jennifer Barreto, de Puerto Rico. Su formación académica, que incluye estudios de maestría en Psicología y Trabajo Social, además de su capacidad de oratoria, la mantienen en el grupo de favoritas.

¿Qué otras candidatas podrían ganar Miss Universo 2026?

Por Asia, Bea Millan-Windorski, de Filipinas, aparece como una de las contendientes más fuertes y se mantiene en los primeros lugares de distintos análisis especializados. Por Centroamérica, Jasmine Blandford, de Nicaragua, ha conseguido llamar la atención por su porte y presencia escénica. Además, obtuvo el reconocimiento de La Gran Despedida, uno de los premios previos entregados por la organización.

En otros listados también aparecen Garance Authié, de Francia; Susana Medina, de España; Dominga López, de Chile; Marcella Kozinski, de Brasil, y Bruktawit Belete, de Etiopía, como aspirantes que podrían avanzar a las etapas finales. Honduras también tiene representación en esta edición con Luisa Pineda, quien ha figurado en algunas predicciones previas y buscará destacar durante las competencias.



¿Qué dice la inteligencia artificial sobre la ganadora?

De acuerdo con ChatGPT y Gemini, al analizar los nombres que se repiten en las predicciones internacionales y las características de las candidatas, la inteligencia artificial coloca a Venezuela entre las principales opciones para ganar Miss Universo 2026. Sin embargo, Colombia y Puerto Rico también reúnen elementos que podrían llevarlas a conquistar el título. Filipinas aparece como otra contendiente con posibilidades de dar la sorpresa.