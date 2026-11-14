Alfombra sobre la arena y público en medio de la pasarela: polémico desfile de Miss Universo

San Juan, Puerto Rico.-Una pasarela aparentemente improvisada sobre la arena, candidatas caminando con tacones y espectadores que invadían el escenario marcaron el desfile de trajes de baño Beauty at the Beach del Miss Universo 2026, celebrado este viernes en la playa del hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico. La actividad, que estaba prevista para reunir a las representantes de los países participantes, comenzó con un retraso de dos horas y media y contó únicamente con la participación de 70 de las 116 candidatas que compiten por la corona de esta edición del certamen. Lo que debía ser una oportunidad para mostrar el desenvolvimiento de las concursantes terminó generando críticas por las condiciones en las que se desarrolló el evento.

El escenario no era una plataforma firme ni una estructura acondicionada para este tipo de presentaciones. Se trataba únicamente de una alfombra colocada sobre la arena de la playa, superficie que dificultó el desplazamiento de las delegadas, quienes caminaron con tacones. Desde las primeras salidas se registraron tropiezos y dificultades para mantener el equilibrio. Varias participantes tuvieron que sortear la inestabilidad del terreno mientras intentaban completar su recorrido en medio del público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las candidatas que experimentaron percances durante la pasarela estuvieron representantes de Venezuela, Filipinas, Perú, Argentina, entre otros países.

A las condiciones del escenario se sumó la falta de control sobre el espacio destinado al desfile, porque mientras las misses caminaban, algunas personas se levantaban de sus asientos, cruzaban de un lado a otro e incluso ingresaban en la alfombra por donde avanzaban las participantes. Esta situación dificultó todavía más el desarrollo de la actividad, pues las concursantes no solo debían concentrarse en caminar sobre la arena con tacones, sino también esquivar a los espectadores que se atravesaban en su recorrido.

Lluvia de críticas en redes

Las imágenes del desfile provocaron reacciones entre los seguidores de los concursos de belleza, quienes cuestionaron las condiciones de producción y la falta de una infraestructura adecuada para las participantes. Varios usuarios señalaron que la organización debió instalar una plataforma firme y delimitar el espacio de la pasarela para evitar que el público interfiriera con las presentaciones.

"Qué deplorable todo; qué lástima la situación para varias chicas, primero esa pasarela decadente y en la arena con tacones y segundo, las personas amontonadas, y ni hablar del desubicado del sombrero que se metía en todo momento", escribió un seguidor.

Otros manifestaron su preocupación por el riesgo de lesiones al que estuvieron expuestas las candidatas durante una actividad que forma parte de las presentaciones del certamen. "¡Horrible! Viendo la transmisión, estoy sufriendo. Imagina prepararte tanto tiempo para lesionarte en una pasarela que ni oficial es... la gente no respeta el protocolo, todos parados encima de las candidatas. Un desastre", comentó otro usuario.