Miss Universo 2026 anuncia 1,600 entradas adicionales para el certamen

San Juan, Puerto Rico.- La organización de Miss Universo (MU) anunció este viernes que ofrecerá 1,600 entradas adicionales para la septuagésimo quinta edición del certamen de belleza que se llevará a cabo el 21, 22 y 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

"La respuesta del público ha sido increíble. Tras haberse agotado los boletos disponibles para la gran final en menos de 48 horas, hemos recibido cientos de mensajes por parte de fanáticos de distintas partes del mundo interesados en que pusiéramos más boletos a la venta. Ellos hablaron y nosotros escuchamos", manifestó -en un comunicado- Ronald Day, CEO de la organización de Miss Universo.

Los boletos ya están a la venta en la plataforma de Ticketera, para las tres noches de la competencia que se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico.

En las jornadas ofertadas están programadas la Competencia de Trajes Típicos, el 21 de noviembre; seguida de la Competencia Preliminar, el 22 de noviembre, y la Gran Final el 24 de noviembre, cuando se otorgará a la nueva Miss Universo la corona "El resplandor del legado eterno".

La pieza de alta joyería en mención -creada por el reconocido diseñador George Wittels, con la colaboración de Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París- está elaborada en oro blanco de dieciocho quilates y adornada con 3,150 diamantes de talla brillante.

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Puerto Rico, que fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, acogerá esta edición 75, lo que generará más de 1,100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora del archipiélago, Jennifer González.