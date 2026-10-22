Miss Universo 2026: Osmel Sousa destapa su top 11 e incluye a una centroamericana

A su cuenta se suman seis coronas de Miss Mundo. Entre las reinas que moldeó figuran Irene Sáez, Alicia Machado, Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y Gabriela Isler, y fuera de su país preparó a la dominicana Amelia Vega, Miss Universo 2003. Más tarde trabajó como asesor de la Organización Miss Universo, cargo al que renunció en noviembre de 2025, tras la edición celebrada en Tailandia. Horas antes de aquella final había advertido que el desenlace se jugaría entre México y Tailandia. La corona terminó en manos de la mexicana Fátima Bosch.