Miss Universo 2026: Osmel Sousa destapa su top 11 e incluye a una centroamericana

Siete coronas de Miss Universo para Venezuela llevan la firma de Osmel Sousa. El cubano nacido en Rodas en 1946 entró en 1969 a la empresa publicitaria que organizaba el Miss Venezuela, asumió la presidencia del certamen en octubre de 1981 y la dejó en febrero de 2018, casi cuatro décadas después.
A su cuenta se suman seis coronas de Miss Mundo. Entre las reinas que moldeó figuran Irene Sáez, Alicia Machado, Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y Gabriela Isler, y fuera de su país preparó a la dominicana Amelia Vega, Miss Universo 2003. Más tarde trabajó como asesor de la Organización Miss Universo, cargo al que renunció en noviembre de 2025, tras la edición celebrada en Tailandia. Horas antes de aquella final había advertido que el desenlace se jugaría entre México y Tailandia. La corona terminó en manos de la mexicana Fátima Bosch.
Con ese historial, cualquier lista suya pesa. La más reciente reúne a 11 candidatas de Miss Universo 2026.
Apenas una representa a Centroamérica, la nicaragüense Jasmine Blandford.
Sousa también nombró a Venezuela, Etiopía, Francia, Puerto Rico, Colombia, Filipinas, Nicaragua, Chile, España, Brasil y Cuba.
Aseguró que entre esas 11 podría estar la próxima soberana universal, aunque dejó la puerta abierta a los cambios. “Porque a medida que pasen unos días yo voy eliminando, de acuerdo, o voy viendo. Es muy importante cuando ya me lleguen allá, que es cuando uno se las ve en el día a día y uno puede hacerse una idea más o menos de cómo es la cosa”, expresó.
Sobre la nicaragüense, el preparador mezcló reparo y reconocimiento. “Y después tengo a la de Nicaragua, que a mí me parece un poquito bocona. Pero dice que (tiene) el estilo y que es muy alta”, manifestó.
El comentario no la sacó de su selección, que es una valoración personal y no una clasificación oficial de Miss Universo.
Blandford tiene 27 años, nació en Estados Unidos, vive en Miami y representa a la Costa Caribe Sur nicaragüense, tierra de sus padres, originarios de Kukra Hill.
Fue coronada el 4 de septiembre en el hotel InterContinental de Doral, Florida, de manos de Itza Castillo. La designación se hizo sin gala competitiva, porque la organización de Miss Universe Nicaragua opera en el exilio desde 2023. Es la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en llevar la corona del país.
Nicaragua llega a Puerto Rico con el impulso de Sheynnis Palacios, ganadora en 2023, y con tres clasificaciones consecutivas, la última lograda con Castillo. Blandford buscará la cuarta.
La gala final de la edición 75 será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Antes vendrán el desfile de trajes nacionales, el 21 de noviembre, y la competencia preliminar, el 22.