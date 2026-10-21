"Narnia": estreno, reparto y detalles de la película de Greta Gerwig

Greta Gerwig dirige la nueva película de Narnia, la primera adaptación de la novela "Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago", de C. S. Lewis, que explora los orígenes del mundo fantástico.
David McKenna interpreta a Digory Kirke, uno de los protagonistas de la historia, un niño que descubre un universo mágico junto a su amiga Polly Plummer.
Beatrice Campbell da vida a Polly Plummer, quien acompaña a Digory en una aventura que revela los secretos del nacimiento de Narnia.
Emma Mackey interpreta a Jadis, el personaje que se convertirá en la temida Bruja Blanca, una de las figuras más reconocidas de la saga literaria.
Daniel Craig se incorpora al universo de "Narnia" como Andrew Ketterley, el tío de Digory, cuyos experimentos con la magia desencadenan parte de la aventura.
Carey Mulligan forma parte del elenco de la adaptación, interpreta a Mabel Kirke, madre de Digory y hermana de Andrew.
Meryl Streep presta su voz a Aslan, el majestuoso león que ocupa un lugar central en la mitología de "Narnia" y está vinculado con la creación de ese mundo. Su elección para el papel sonaba desde hace mucho y no ha estado exenta de críticas.
La película recrea una versión fantástica del Londres de mediados del siglo XX, escenario desde el que comienza el viaje de los protagonistas hacia otros mundos.
La magia y los viajes entre dimensiones son fundamentales en la trama, basada en la novela que C. S. Lewis publicó en 1955 y que narra el origen de Narnia.
Greta Gerwig también firma el guion de la película, un proyecto con el que busca trasladar a la pantalla grande el universo literario que marcó su imaginación desde la infancia.
La banda sonora incluye Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, canción que acompaña el tráiler de esta nueva adaptación de la saga fantástica.
Netflix estrenará "Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago" en 2027. La película llegará primero a los cines e IMAX el 12 de febrero y después a la plataforma de streaming, el 2 de abril.