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"Narnia": estreno, reparto y detalles de la película de Greta Gerwig

Greta Gerwig dirige la primera adaptación cinematográfica de "El sobrino del mago", con Daniel Craig y Meryl Streep en el elenco. Netflix estrenará la película en 2027

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 14:55
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Greta Gerwig dirige la nueva película de Narnia, la primera adaptación de la novela "Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago", de C. S. Lewis, que explora los orígenes del mundo fantástico.

 Foto: Netflix
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David McKenna interpreta a Digory Kirke, uno de los protagonistas de la historia, un niño que descubre un universo mágico junto a su amiga Polly Plummer.

 Foto: Instagram de David McKenna
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Beatrice Campbell da vida a Polly Plummer, quien acompaña a Digory en una aventura que revela los secretos del nacimiento de Narnia.

 Foto: Internet
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Emma Mackey interpreta a Jadis, el personaje que se convertirá en la temida Bruja Blanca, una de las figuras más reconocidas de la saga literaria.

 Foto: Shutterstock
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Daniel Craig se incorpora al universo de "Narnia" como Andrew Ketterley, el tío de Digory, cuyos experimentos con la magia desencadenan parte de la aventura.

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Carey Mulligan forma parte del elenco de la adaptación, interpreta a Mabel Kirke, madre de Digory y hermana de Andrew.

 Foto: Shutterstocke
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Meryl Streep presta su voz a Aslan, el majestuoso león que ocupa un lugar central en la mitología de "Narnia" y está vinculado con la creación de ese mundo. Su elección para el papel sonaba desde hace mucho y no ha estado exenta de críticas.

 Foto: Shutterstock
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La película recrea una versión fantástica del Londres de mediados del siglo XX, escenario desde el que comienza el viaje de los protagonistas hacia otros mundos.

 Foto: Netflix
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La magia y los viajes entre dimensiones son fundamentales en la trama, basada en la novela que C. S. Lewis publicó en 1955 y que narra el origen de Narnia.

 Foto: Netflix
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Greta Gerwig también firma el guion de la película, un proyecto con el que busca trasladar a la pantalla grande el universo literario que marcó su imaginación desde la infancia.

 Foto: Netflix
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La banda sonora incluye Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, canción que acompaña el tráiler de esta nueva adaptación de la saga fantástica.

 Foto: Netflix
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Netflix estrenará "Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago" en 2027. La película llegará primero a los cines e IMAX el 12 de febrero y después a la plataforma de streaming, el 2 de abril.

 Foto: Netflix
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