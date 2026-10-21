Cardi B confiesa el miedo que frena su próxima visita al quirófano

Cardi B, de 34 años, nunca ha tratado sus pasos por el quirófano como un secreto. Ha contado qué se hizo, cuándo y con qué consecuencias. Aun así, hay una intervención que desea desde hace tiempo y que, por razones que ni ella misma logra explicarse, le provoca un miedo que todavía no ha vencido.
Se trata de los senos... la rapera lo reconoció el lunes 19 de octubre, durante una transmisión en X Spaces con sus seguidores.
“No voy a mentir, ya quiero hacerme el busto”, dijo. “Por alguna razón tengo miedo. Por alguna razón tengo mucho miedo de operarme los senos. No sé por qué. No le tengo miedo a nada excepto a mis senos”.
“No es una cirugía divertida, pero tengo que operarme los senos”, afirmó.
Con humor, responsabilizó a sus cuatro hijos del estado de su busto y lo comparó con “pufs”. “Llevo cien años con estos senos. Los tengo desde hace como 18 años. Los he tenido mucho tiempo y están muy caídos”, agregó.
Sobre las areolas, que describió como muy grandes, dijo lo siguiente.
“Mis areolas, supongo, son enormes. Me encantan, de verdad. Son sexis. Sin embargo, me cuesta mucho ponerme cierta ropa.”
Aún así, aclaró que no pretende cambiar el tamaño de sus senos y que lo que busca es un retoque.
En una conversación con Mariah Carey para Interview, en 2021, contó que de joven era muy delgada y que en el Bronx los chicos se burlaban de su falta de curvas, algo que según ella la hacía sentir “tan fea y poco desarrollada”.
Su cambio llegó cuando era bailarina: “Cuando tenía 18 años y me convertí en bailarina, tuve dinero suficiente para comprarme senos, así que cada inseguridad que sentía por mis senos desapareció”, relató.