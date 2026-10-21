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Cardi B confiesa el miedo que frena su próxima visita al quirófano

La rapera, de 34 años, habló con sus seguidores sobre un retoque pendiente y admitió que hay una cirugía que la atemoriza más que ninguna otra

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 14:20
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Cardi B, de 34 años, nunca ha tratado sus pasos por el quirófano como un secreto. Ha contado qué se hizo, cuándo y con qué consecuencias. Aun así, hay una intervención que desea desde hace tiempo y que, por razones que ni ella misma logra explicarse, le provoca un miedo que todavía no ha vencido.

 Foto: Instagram | @iamcardib
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Se trata de los senos... la rapera lo reconoció el lunes 19 de octubre, durante una transmisión en X Spaces con sus seguidores.

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“No voy a mentir, ya quiero hacerme el busto”, dijo. “Por alguna razón tengo miedo. Por alguna razón tengo mucho miedo de operarme los senos. No sé por qué. No le tengo miedo a nada excepto a mis senos”.

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“No es una cirugía divertida, pero tengo que operarme los senos”, afirmó.

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Con humor, responsabilizó a sus cuatro hijos del estado de su busto y lo comparó con “pufs”. “Llevo cien años con estos senos. Los tengo desde hace como 18 años. Los he tenido mucho tiempo y están muy caídos”, agregó.

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Sobre las areolas, que describió como muy grandes, dijo lo siguiente.

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“Mis areolas, supongo, son enormes. Me encantan, de verdad. Son sexis. Sin embargo, me cuesta mucho ponerme cierta ropa.”

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Aún así, aclaró que no pretende cambiar el tamaño de sus senos y que lo que busca es un retoque.

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En una conversación con Mariah Carey para Interview, en 2021, contó que de joven era muy delgada y que en el Bronx los chicos se burlaban de su falta de curvas, algo que según ella la hacía sentir “tan fea y poco desarrollada”.

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Su cambio llegó cuando era bailarina: “Cuando tenía 18 años y me convertí en bailarina, tuve dinero suficiente para comprarme senos, así que cada inseguridad que sentía por mis senos desapareció”, relató.

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