Miss Universo 2026: fecha, hora oficial y dónde será la final

Tegucigalpa, Honduras.-La final del Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde candidatas de diferentes países competirán por la corona en la edición número 75 del certamen internacional de belleza. La gala tendrá como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, uno de los principales recintos para espectáculos y eventos multitudinarios de la isla.

¿A qué hora comienza Miss Universo 2026 en Honduras?

La transmisión de la gala está prevista para las 7:00 de la noche, hora del Este de Estados Unidos; las 6:00 de la tarde en Honduras y en la zona horaria central estadounidense. Por lo que los hondureños podrán seguir la ceremonia desde las 6:00 p. m. del martes.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026 en vivo?

La gala podrá seguirse a través de las opciones de transmisión anunciadas para el certamen, entre ellas Telemundo y sus plataformas digitales, según la disponibilidad por país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Telemundo también tendrá acceso al contenido del canal desde la aplicación, disponible para iPhone y Android. En streaming, se podrá ver por Peacock; sin embargo, el servicio está disponible únicamente en Estados Unidos. De igual manera, en las plataformas digitales, el público también puede consultar las publicaciones y la cobertura de Telemundo Entretenimiento para conocer las opciones de seguimiento de la gala.

¿Dónde se realizará Miss Universo 2026?