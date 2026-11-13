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Confirman importante cambio en el Kuwait vs Honduras: Esta será la hora de inicio de juego

El encuentro tendrá como escenario el Al-Sadaqua Walsalam Stadium, ubicado en la Ciudad de Kuwait

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 14:30
Confirman importante cambio en el Kuwait vs Honduras: Esta será la hora de inicio de juego

En el ranking de la FIFA, Kuwait ocupa la posición 133, mientras que Honduras se encuentra en el puesto 67.

 Foto: Cortesía.

Ciudad de Kuwait, Kuwait.- La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación de cara al segundo compromiso de su gira por Medio Oriente, donde buscará recuperarse de la derrota 3-1 que sufrió frente a Emiratos Árabes Unidos.

La Bicolor tendrá como próximo rival a Kuwait, en un encuentro que marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia. El equipo dirigido por José Francisco Molina intentará cerrar esta fecha FIFA con un resultado positivo después de las dudas que dejó en su presentación anterior.

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Una de las novedades relacionadas con este partido es el cambio en el horario. El compromiso estaba programado inicialmente para las 9:30 de la mañana, hora hondureña, pero finalmente se disputará a las 10:30 a. m. del martes 17 de noviembre.

El encuentro tendrá como escenario el Al-Sadaqua Walsalam Stadium, ubicado en la Ciudad de Kuwait. Este recinto deportivo tiene capacidad para aproximadamente 21,500 aficionados y es utilizado habitualmente por el Kazma SC y la selección nacional de ese país.

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En el ranking de la FIFA, Kuwait ocupa la posición 133, mientras que Honduras se encuentra en el puesto 67. La diferencia en la clasificación representa otro ingrediente para un partido en el que la selección catracha buscará mostrar una mejor versión.

Datos del juego

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 9:30 AM (Hora de Honduras)

Transmite: Telecadena y Deportes TVC

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Redacción web
Gilmer Barralaga

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