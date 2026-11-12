De "Sonríele" a "Gasolina": el show de Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026

Nevada, Estados Unidos.- Daddy Yankee entró al escenario del MGM Grand Garden Arena con una enorme bandera de Puerto Rico como primera imagen y, en la ceremonia de los Latin Grammy de este jueves, recorrió su catálogo desde Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 hasta “Gasolina”, el tema con el que cerró su presentación.
En la tarima lo acompañaron Bizarrap, Diljit Dosanjh, Bad Gyal, Feid, Jay Wheeler, French Montana y LL Cool J, según la cobertura en vivo de Univision.
El productor argentino estuvo en la sesión que ambos grabaron, el cantante indio en “Pokito” y el colombiano en “Rompe”.
El repertorio siguió este orden: la sesión con Bizarrap, “Ella me levantó”, “Con calma”, “Dura”, “BOTZ (Bésame otra vez)”, “Despacito”, “Lo que pasó, pasó”, “Sonríele”, “Rompe”, Mama Said Knock You Out, “Pokito” y “Gasolina”.
La presentación llegó unas horas después de que la Academia Latina de la Grabación lo homenajeara como Persona del Año 2026 en una gala en el MGM Grand, donde J Balvin y LL Cool J le entregaron el reconocimiento.
CNN en Español lo describe como el primer artista urbano en recibir esa distinción. Al subir a hablar, acompañado de sus padres, su hijo y sus hermanos, el puertorriqueño dijo “Estoy sin palabras”, según Billboard.
Balvin había cerrado su intervención con una frase dirigida a él, “de alumno a maestro, te lo mereces”. Esa noche Yankee cantó “Sonríele”, “BOTZ” y “Lo que pasó, pasó”, tres piezas que volvieron a sonar este jueves.
“Daddy Yankee ha sido una fuerza determinante en el ascenso global de la música latina”, afirmó Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, cuando se anunció el homenaje en abril.
La velada dejó además un galardón compartido. Bizarrap y Daddy Yankee ganaron el Latin Grammy a Mejor canción urbana por Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, de acuerdo con Univision.
La grabación se estrenó el 5 de noviembre de 2025 y significó el regreso del artista a la música tras el retiro que anunció en 2022. Su gira de despedida, “La última vuelta”, figura entre las más taquilleras de la música latina, según la Academia.
La etapa actual suma más piezas. “Sonríele”, del álbum “Lamento en baile”, llegó al primer lugar de Billboard Latin Airplay. El 9 de octubre estrenó “BOTZ”, sigla de “Bésame otra vez” y primer sencillo de “La Postal”, su decimotercer disco de estudio, de 15 canciones, que salió el 30 de octubre. “Pokito”, con Dosanjh, forma parte de ese álbum. Sobre el sencillo inicial, el artista dijo: “Mi primer sencillo, BOTZ, nos recuerda que un beso es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos”.
El cierre tuvo peso histórico. “Gasolina”, primer sencillo del álbum “Barrio fino”, fue la primera canción de reguetón nominada a Grabación del Año en los Latin Grammy, y ese disco le dio su primer gramófono, el de Mejor álbum de música urbana, según el sitio oficial del artista.
“Despacito”, junto a Luis Fonsi, acumuló 56 semanas en lo más alto de Hot Latin Songs, de acuerdo con Billboard. Con “Gasolina”, más de dos décadas después de su estreno, terminó la presentación.