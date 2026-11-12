De "Sonríele" a "Gasolina": el show de Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026

Nevada, Estados Unidos.- Daddy Yankee entró al escenario del MGM Grand Garden Arena con una enorme bandera de Puerto Rico como primera imagen y, en la ceremonia de los Latin Grammy de este jueves, recorrió su catálogo desde Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 hasta “Gasolina”, el tema con el que cerró su presentación. En la tarima lo acompañaron Bizarrap, Diljit Dosanjh, Bad Gyal, Feid, Jay Wheeler, French Montana y LL Cool J, según la cobertura en vivo de Univision. El productor argentino estuvo en la sesión que ambos grabaron, el cantante indio en “Pokito” y el colombiano en “Rompe”. El repertorio siguió este orden: la sesión con Bizarrap, “Ella me levantó”, “Con calma”, “Dura”, “BOTZ (Bésame otra vez)”, “Despacito”, “Lo que pasó, pasó”, “Sonríele”, “Rompe”, Mama Said Knock You Out, “Pokito” y “Gasolina”.

La presentación llegó unas horas después de que la Academia Latina de la Grabación lo homenajeara como Persona del Año 2026 en una gala en el MGM Grand, donde J Balvin y LL Cool J le entregaron el reconocimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse CNN en Español lo describe como el primer artista urbano en recibir esa distinción. Al subir a hablar, acompañado de sus padres, su hijo y sus hermanos, el puertorriqueño dijo “Estoy sin palabras”, según Billboard.

Balvin había cerrado su intervención con una frase dirigida a él, “de alumno a maestro, te lo mereces”. Esa noche Yankee cantó “Sonríele”, “BOTZ” y “Lo que pasó, pasó”, tres piezas que volvieron a sonar este jueves. “Daddy Yankee ha sido una fuerza determinante en el ascenso global de la música latina”, afirmó Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, cuando se anunció el homenaje en abril.