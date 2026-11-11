Rosalía y Karol G encabezan la competencia por los Latin Grammy 2026

Ambas artistas llegan a la ceremonia con siete nominaciones cada una, las mismas que el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso gracias a su disco Free Spirits y el uruguayo Jorge Drexler, un usual en estos premios, con "Taracá", que figuran entre los más nominados de esta edición. Solo los supera el compositor mexicano Edgar Barrera, con diez candidaturas.

Las Vegas, Estados Unidos.- El pop experimental de Rosalía con "Lux" y la reivindicación de las raíces musicales latinoamericanas de Karol G en "Tropicoqueta" se medirán mañana en Las Vegas, donde se celebrará la 27º edición de los Latin Grammy , los premios más importantes de la industria musical latina.

Los cuatro compiten por álbum, canción y grabación del año, contiendas a las que también se suma el argentino Milo J con su tercer álbum de estudio "La vida era más corta", su tema "Niño", en el apartado de grabación, y "Solifican12" en canción.

Mon Laferte con Femme Fatale, Rawayana con "¿Dónde es el after?", Carín León con "Muda", Silvana Estrada con "Vendrán suaves lluvias" y Anitta con Equilibrivm completan la lista de nominados a Álbum del año.

Entre los otros nombres destacados de las categorías principales están la venezolana Elena Rose, que aspira a Grabación del año con "Alma"; la brasileña Loulu Gilberto, con O Amor nos Encontrou, y Marco Antonio Solís "El Buki", nominado por su colaboración con Karol G en "Coleccionando heridas".

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La disputa a Mejor artista nuevo tiene a promesas de la música como los mexicanos Arath Herce y Macario Martínez, la brasileña Loulu Gilberto, o la colombiana Aria Vega.

Otras categorías competitivas que podrían definir el rumbo de la noche son el Mejor álbum de cantautor, en el que Silvana Estrada, Drexler, Mon Laferte, Arath Herce y Djavan se disputarán el gramófono dorado.

La terna de Mejor álbum pop contemporáneo contempla a los españoles Alejandro Sanz y Pablo Alborán, así como a los colombianos de Monsier Periné, la peruana Nic y la costarricense Debi Nova.

En el apartado de Mejor álbum urbano, Karol G buscará imponerse a la colaboración entre J Balvin y Ryan Castro, la española Bad Gyal, Beéle y Young Miko.

Los premios volverán a llevarse a cabo en el MGM Grand Garden Arena y serán transmitidos por Univision a partir de las dos de la tarde, hora de Honduras.

Al escenario de estos premios organizados por la Academia Latina de la Grabación, se subirán algunos de los protagonistas de la noche para interpretar sus temas.

Entre ellos destacan Rosalía, Karol G, Anitta, Drexler, Nathy Peluso, Bad Gyal, Bizarrap, Mon Laferte, Carín León, Rawayana, Milo J, Silvana Estrada, entre otros.