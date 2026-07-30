Karol G anuncia su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'

Estados Unidos.- La cantante colombiana Karol G anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, 'No me arrepiento de sentir tanto', que estará disponible a partir del 7 de agosto, poco más de un año después de la publicación de 'Tropicoqueta'. El anuncio se produjo durante el tercer concierto de su gira 'Viajando por el mundo. Tropitour', realizado la noche del miércoles en Toronto, Canadá. "El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes. Se llama 'No me arrepiento de sentir tanto'", expresó la artista ante miles de asistentes.

La intérprete de "Si antes te hubiera conocido" ya había adelantado parte de esta nueva etapa musical con el estreno de 'Matadora', canción que presentó durante el inicio de la gira el pasado 24 de julio en Chicago, lo que despertó las especulaciones sobre la llegada de un nuevo proyecto discográfico. Antes de revelar el nombre del álbum, la artista explicó al público que llevaba varios meses dedicada a la producción del material. "Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, encerrada haciendo música nueva y preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour", afirmó, según un video publicado en sus redes sociales.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores. En sus primeras seis horas en Instagram acumuló más de 559,000 "me gusta", mientras miles de fanáticos compartieron mensajes de entusiasmo por el anuncio. Junto al video, Karol G publicó una fotografía en la que aparece de perfil junto al título del disco, imagen que ha generado especulaciones sobre si será la portada oficial del álbum.

Continúa la gira de 'Tropicoqueta'

El nuevo lanzamiento coincide con la gira internacional de 'Tropicoqueta', álbum publicado el 20 de junio de 2025, en el que la artista rinde homenaje a los ritmos latinoamericanos mediante una combinación de merengue, bachata, mambo y mariachi, además de colaboraciones con Greeicy, Manu Chao y Marco Antonio Solís. La gira comenzó el 24 de julio y, de acuerdo con el sitio web oficial de la cantante, contempla 64 conciertos en 20 países. Tras sus presentaciones en Chicago y Toronto, Karol G continuará su recorrido por Estados Unidos con un concierto programado para el 2 de agosto en Washington.