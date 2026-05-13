Karol G sigue los pasos de Whitney Houston, Beyoncé Aerosmith y Michael Jackson

Los Ángeles, Estados Unidos.- Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará durante la gala de estos premios que se entregarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas (NV, EE.UU.), según anunciaron este miércoles los productores del evento.

En un comunicado de prensa, citado por la revista Billboard, los productores del evento declararon que Karol G "ha redefinido" lo que significa ser una artista global.

"A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes", añade el mensaje.

En 2009, Whitney Houston fue la más reciente artista en ser nombrada por la Excelencia como Artista Internacional, según la publicación.