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Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella: ¿Qué países visitará?

Al finalizar su actuación en Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour"

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 11:21
Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella: ¿Qué países visitará?

La intérprete, originaria de Medellín (Colombia), regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco 'Mañana será bonito'.

 Foto: Instagram.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante colombiana Karol G anunció que emprenderá una nueva gira de conciertos con motivo de su más reciente producción, 'Tropicoqueta'.

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Lo hará tras hacer historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".

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Sin fechas ni destinos confirmados por el momento, la intérprete, originaria de Medellín (Colombia), regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco 'Mañana será bonito'.

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Su actuación, que sirvió como cierre de los dos fines de semana del festival, convirtió a Coachella en una vitrina de la música latina, con invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, entre otros.

La segunda semana del festival también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas 'Vogue' y 'Like a Prayer'.

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Asimismo, la californiana Billie Eilish acompañó a Justin Bieber, mientras que Lisa, integrante de la banda surcoreana Blackpink, sorprendió al unirse al productor Anyma para interpretar 'Bad Angel'.

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Redacción web
Agencia EFE

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