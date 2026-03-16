¿Karol G es bisexual? Declaraciones de la cantante alimentan el debate sobre su sexualidad

Cada cierto tiempo, el nombre de Karol G vuelve a aparecer ligado a rumores sobre su orientación sexual. ¿Qué ha pasado ahora?
La más reciente ola de especulaciones ha resurgido en redes sociales tras las versiones de que su relación con Feid habría llegado a su fin, lo que llevó a algunos usuarios a retomar teorías sobre la vida sentimental de la artista.
Sin embargo, hasta ahora la intérprete colombiana nunca ha declarado públicamente ser bisexual ni ha puesto una etiqueta sobre su orientación. Lo que sí ha hecho en varias ocasiones es hablar abiertamente sobre la sexualidad y la libertad personal.
En diferentes momentos de su carrera, Karol G ha defendido la idea de que las mujeres también pueden hablar sin tabúes sobre deseo y relaciones.
En entrevistas relacionadas con su música ha señalado que no le incomoda abordar temas sexuales en sus canciones, argumentando que las mujeres también tienen derecho a contar sus experiencias y emociones.
Ese enfoque forma parte de su imagen artística dentro del reguetón, un género históricamente dominado por hombres, donde la cantante ha buscado proyectar una figura femenina fuerte y libre.
Más allá de los rumores, Karol G ha manifestado públicamente su admiración por la comunidad LGBTQ+. La cantante ha destacado en varias ocasiones que siente respeto por las personas que se muestran tal como son ante el mundo, señalando que admira la valentía y la energía de esa comunidad.
Ese apoyo también se ha reflejado en algunos de sus proyectos artísticos. En 2024, por ejemplo, el video de su canción “Contigo” —realizado junto a Young Miko— presentó una historia romántica entre dos mujeres, lo que generó tanto elogios como críticas en redes sociales.
El clip fue interpretado por algunos seguidores como un gesto de respaldo a las relaciones diversas, mientras que otros lo tomaron como una señal sobre la sexualidad de la cantante, algo que ella nunca confirmó.
Las especulaciones sobre la vida amorosa de Karol G no son nuevas. Desde sus inicios en la música urbana —y especialmente después de sus relaciones públicas con artistas como Anuel AA y posteriormente Feid— su vida personal ha sido objeto constante de comentarios en redes.
En medio de ese interés, cualquier gesto, video musical o interacción pública suele convertirse en material para nuevas teorías entre los fans.
Más allá de los rumores, lo cierto es que Karol G ha preferido mantener su vida privada con cierta reserva. Su discurso público ha girado más alrededor de la libertad, el respeto y la expresión personal que sobre definiciones concretas de identidad sexual.