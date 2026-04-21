Cuadro a cuadro: así fue como conductor de rapidito mató a obrero en Villanueva, Cortés

La mañana de este martes 21 de abril, un joven obrero identificado como José Emanuel Torres, murió tras ser embestido por un bus rapidito mientras trabajaba en la zona del retorno de una azucarera, en Búfalo, Villanueva, departamento de Cortés.
Según testigos, el conductor de la unidad "iba a exceso de velocidad", y en un desesperado intento por evadir la fila de vehículos, decidió rebasarla.
Mientras realizaba la imprudente acción, el conductor embistió al joven de 20 años con la unidad de transporte, dejándolo muerto a un lado de la calle.
El conductor no solo mató al obrero, sino que también se llevó consigo el puesto de burritas (comida) de un vendedor que se salvó de milagro de morir atropellado.
Una motocicleta quedó a un lado de la calle, también derribada por el rapidito que quería saltarse la fila de vehículos.
Minutos después del impacto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar la escena y evitar que el responsable se diera a la fuga.
La zona fue acordonada, provocando un intenso tráfico en el sector de Villanueva, mientras se esperaba la llegada de los equipos forenses para el levantamiento del cuerpo de José Torres.
El conductor del "rapidito", identificado como Héctor Arturo Zerón, fue retenido de inmediato por las autoridades policiales presentes en el sitio. Según el informe preliminar, el hombre será puesto a la disposición de la justicia para que responda por el hecho.
El muerte del trabajador causó gran conmoción en la zona. Otros conductores que presenciaron el hecho, manifestaron que el conductor de la unidad dejó una tragedia a su paso, debido a su imprudencia al volante.
Los padres del joven fallecido que llegaron a la escena se partieron en llanto al ver a su hijo tendido en el suelo. En medio de su dolor pidieron a las autoridades que se haga justicia.