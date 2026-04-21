¡Honduras presente en la WWE! Rapero de EE UU sorprende con la camiseta del Motagua

Conoce la historia de Jim Jones, el rapero estadounidense que apareció con una camiseta del Motagua en un evento de la WWE.
A sus 49 años, Jim Jones cuenta con una destacada trayectoria en el mundo artístico como cantante de rap, productor discográfico y actor.A sus 49 años, Jim Jones cuenta con una destacada trayectoria en el mundo artístico como cantante de rap, productor discográfico y actor.
El punto de partida en su carrera musical tuvo lugar en 2004 con la publicación de su álbum de debut "On My Way To Church" en agosto, contando con la colaboración de otros artistas.
Entre su discografía también destacan los álbumes Harlem: Diary of a Summer, Hustlers P.O.M.E. y Pray IV Reign.
Entre sus mayores éxitos como artista en solitario destaca "We Fly High", canción publicada en 2006.
Asimismo, Jim Jones se consolidó como una celebridad de televisión gracias al reality show "Love & Hip Hop", el cual documentaba la vida personal de varios artistas.
En su carrera como actor ha tenido papeles en películas como Paper Soldiers, Frente a Frente y Entourage: La Película.
En las últimas horas, el nombre del rapero estadounidense cobró relevancia en Honduras tras aparecer en un evento de la WWE vistiendo la camiseta del Motagua.
Las cámaras a cargo de la transmisión de Wrestlemania 42 captaron a Jones junto a otros artistas y personalidades como Faboulous, Maino y Dave East.
El rapero y actor se mostró muy contento al salir en cámaras con la camiseta de visitante que vistieron las Águilas en la temporada 2024-25.
Entre la afición hondureña causó mucho asombro ver al rapero con la elástica del cuadro Azul Profundo. Hasta el momento no se sabe cómo llegó hasta el artista.
La imagen de Jim Jones con la camiseta del Motagua causó mucho revuelo en redes sociales.