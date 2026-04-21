¿Qué fue de "Chaco" Maidana? Te mostramos la actualidad del querido exjugador de Olimpia

Incluso, en medio de la incertidumbre por su falta de minutos, Maidana expresó su incomodidad por la situación: “Molesta más no jugar por ser extranjero porque sé lo que piensa la gente. En el club son muy estrictos en esto, es muy feo estar mirando desde afuera. Ya van a empezar a hablar; si no me van a tener en cuenta me iré a Argentina tranquilo, pero todavía no me comunicaron nada y voy a seguir peleando por jugar, no me quiero ir porque me siento bien acá”.