¿Karol G regresa a Honduras a dar concierto? Se encienden las alertas

Tegucigalpa, Honduras.- Este 2025 los conciertos en Honduras parecen no acabar de anunciarse. Luego de recién confirmadas las citas con Natanael Cano, Tito Double P y Melendi , la colombiana Karol G podría estar buscando fecha para hacer su retorno al país cinco estrellas.

Los rumores de una nueva visita de la cantante de "Tusa" se han disparado luego de que la página de Facebook de Conciertos Honduras publicara un fragmento de un video que muestra a la artista en pruebas junto a su cuerpo de baile, con la descripción: "Ensayos, ensayos...".

Aunque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, la posibilidad ha desatado emoción entre los seguidores de la colombiana, quienes aún recuerdan el lleno total que tuvo su "Bichota tour" en 2022, que la trajo hasta el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la artista atraviesa un momento clave en su carrera: tras cerrar con broche de oro el "Mañana será bonito tour", ahora centra sus esfuerzos en la promoción de su más reciente producción discográfica, "Tropicoqueta".