¿Karol G regresa a Honduras a dar concierto? Se encienden las alertas

Tegucigalpa, Honduras.- Este 2025 los conciertos en Honduras parecen no acabar de anunciarse. Luego de recién confirmadas las citas con Natanael Cano, Tito Double P y Melendi, la colombiana Karol G podría estar buscando fecha para hacer su retorno al país cinco estrellas.
Los rumores de una nueva visita de la cantante de "Tusa" se han disparado luego de que la página de Facebook de Conciertos Honduras publicara un fragmento de un video que muestra a la artista en pruebas junto a su cuerpo de baile, con la descripción: "Ensayos, ensayos...".
Aunque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, la posibilidad ha desatado emoción entre los seguidores de la colombiana, quienes aún recuerdan el lleno total que tuvo su "Bichota tour" en 2022, que la trajo hasta el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa.
Eso sí, hay que tener en cuenta que la artista atraviesa un momento clave en su carrera: tras cerrar con broche de oro el "Mañana será bonito tour", ahora centra sus esfuerzos en la promoción de su más reciente producción discográfica, "Tropicoqueta".
Este nuevo álbum ha reforzado la posición de Karol G como una de las voces más influyentes de la música urbana y, de confirmarse su regreso, marcaría una oportunidad perfecta para compartir en vivo sus nuevos temas con el público hondureño.
De Colombia a Francia
La colombiana también ha sorprendido con proyectos artísticos distintos, como su inminente participación en el cabaret Crazy Horse de París, donde será la primera estrella latina en protagonizar un espectáculo de esta magnitud.
También será la encargada del espectáculo de medio tiempo en el partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL, que se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre en el Arena Corinthians de São Paulo.
Este evento marcará la primera transmisión en vivo y exclusiva de un partido de la NFL por YouTube, lo que amplifica aún más la importancia de su participación.
Así que en lo que respecta a una gira que incluya a Centroamérica, por ahora los fans deberán esperar noticias oficiales, pero el entusiasmo es evidente: ¿será 2025 el año en que Karol G regrese a conquistar los escenarios de Honduras?