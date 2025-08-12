  1. Inicio
"La promesa" se cumple: Melendi dará concierto en Honduras

El cantautor español actualmente celebra dos décadas de carrera con su gira “20 Años”, y suma un nuevo destino a su agenda: Honduras, para noviembre de 2025

  • 12 de agosto de 2025 a las 12:15
La llegada de Melendi representa una nueva oportunidad para el público hondureño de vivir un espectáculo con un artista de alto nivel.

 Foto: Instagram.

Tegucigalpa, Honduras.- "Yo te prometo que yo, seré quien cuide tus sueños. Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos" será interpretada en vivo por Melendi y en compañía de cientos de fanáticos en un próximo concierto en Honduras.

La cita musical con el famoso cantautor español, quien actualmente viaja a bordo de su gira “20 años”, es un hecho.

La noticia fue publicada a través de las redes sociales de Conciertos Honduras con un mensaje claro: “¡Tegucigalpa, nos vemos en noviembre. Pronto más información”, describe el pie de foto de una imagen que muestra a Melendi sobre el escenario.

Lo que se sabe

Aunque la fecha oficial del evento no ha sido anunciada, el posteo sí menciona que el artista llegará en noviembre próximo a la ciudad de Tegucigalpa, por lo que los fanáticos de San Pedro Sula y otros puntos del país deberán movilizarse para poder asistir al concierto.

Pese a la emoción generalizada, datos como el sitio específico en donde tendrá lugar la presentación, así como la productora a cargo y el costo de las localidades permanece oculto, a la espera de, posiblemente, las últimas negociaciones.

Eso sí, los fanáticos hondureños ya comenzaron a expresar su emoción en redes sociales, anticipando una noche inolvidable con éxitos como “La Promesa”, “Destino o casualidad”, “Un violinista en tu tejado" y la siempre favorita "Tu jardín con enanitos".

"20 años" de Melendi

Melendi conmemora dos décadas de trayectoria con una gira que ha sido masiva y emotiva.

Instagram

En 2025 continuó su recorrido por Estados Unidos, después de haber ofrecido más de 80 conciertos en 2024, reuniendo a más de 800,000 personas en diferentes puntos de España y otras ciudades de Europa. Ahora, Latinoamérica es el destino fijado.

La gira destaca por su mezcla de luces, sonido, repertorio de éxitos antiguos y nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas.

Además de la cita en la capital de Honduras, su calendario incluye fechas confirmadas en ciudades como Quito, Samborondón (Ecuador), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina) y Bogotá (Colombia).

Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

