"La promesa" se cumple: Melendi dará concierto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- "Yo te prometo que yo, seré quien cuide tus sueños. Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos" será interpretada en vivo por Melendi y en compañía de cientos de fanáticos en un próximo concierto en Honduras.

La cita musical con el famoso cantautor español, quien actualmente viaja a bordo de su gira “20 años”, es un hecho. La noticia fue publicada a través de las redes sociales de Conciertos Honduras con un mensaje claro: “¡Tegucigalpa, nos vemos en noviembre. Pronto más información”, describe el pie de foto de una imagen que muestra a Melendi sobre el escenario.

Lo que se sabe

Aunque la fecha oficial del evento no ha sido anunciada, el posteo sí menciona que el artista llegará en noviembre próximo a la ciudad de Tegucigalpa, por lo que los fanáticos de San Pedro Sula y otros puntos del país deberán movilizarse para poder asistir al concierto. Pese a la emoción generalizada, datos como el sitio específico en donde tendrá lugar la presentación, así como la productora a cargo y el costo de las localidades permanece oculto, a la espera de, posiblemente, las últimas negociaciones.

Eso sí, los fanáticos hondureños ya comenzaron a expresar su emoción en redes sociales, anticipando una noche inolvidable con éxitos como “La Promesa”, “Destino o casualidad”, “Un violinista en tu tejado" y la siempre favorita "Tu jardín con enanitos".

"20 años" de Melendi

Melendi conmemora dos décadas de trayectoria con una gira que ha sido masiva y emotiva.

En 2025 continuó su recorrido por Estados Unidos, después de haber ofrecido más de 80 conciertos en 2024, reuniendo a más de 800,000 personas en diferentes puntos de España y otras ciudades de Europa. Ahora, Latinoamérica es el destino fijado.