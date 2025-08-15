Karol G protagonizará show de medio tiempo de la NFL en Brasil

São Paulo, Brasil.- La cantante colombiana Karol G será la protagonista del espectáculo del medio tiempo del juego entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, que se disputará en la Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre, según anunció este jueves la NFL. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Karol G y a un fantástico elenco de talentos locales al partido de São Paulo que honrará los sonidos de Latinoamérica y ofrecerá a quienes sintonizan el evento a nivel mundial una actuación histórica en YouTube", afirmó Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de la NFL en un comunicado. El duelo entre Chargers y Chiefs, correspondiente a la semana 1 de la temporada 2025, será el segundo en la historia que tiene lugar en Brasil, después del que protagonizaron Green Bay Packers y Philadelphia Eagles al inicio de la temporada pasada.

Para este partido la NFL eligió a Karol G, ganadora del Grammy en 2024, para ser la figura principal en su espectáculo de medio tiempo que será transmitido de manera gratuita en la plataforma YouTube.

"Estoy muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa. He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL y tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí", aseveró la colombiana en el mismo comunicado.

