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Rosalía y Daddy Yankee actuarán en los Latin Grammy 2026

Las Vegas se prepara para una noche de acordes en español: Rosalía, Daddy Yankee, Juanes y Anitta ya tienen pase confirmado para la 27ª edición de los Latin Grammy, el 12 de noviembre

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:14
Rosalía y Daddy Yankee actuarán en los Latin Grammy 2026

Rosalía llega con siete nominaciones bajo el brazo y Daddy Yankee, con la corona de Persona del Año. Ambos encabezan el primer cartel de la gala de los Latin Grammy 2026 en el MGM Grand Garden Arena.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rosalía y Daddy Yankee se encuentran entre los artistas que actuarán en la 27ª edición de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas, informó este martes la Academia Latina de la Grabación.

A ellos se suman el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, los venezolanos de Rawayana y Elena Rose, y la puertorriqueña Kany García.

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Estos artistas son los primeros en confirmarse para la gala, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Rosalía suma siete nominaciones a los Latin Grammy, todas vinculadas a su álbum 'Lux', entre ellas álbum, grabación y canción del año.

Por su parte, Yankee llega a esta celebración de la música en español como la Persona del Año, una distinción que se otorga a artistas destacados de la música latina en honor a su trayectoria artística y musical, así como sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.

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El cantante de reguetón, quien anunció su retiro en 2022, está además próximo a presentar el álbum 'La postal', su segundo disco desde que se despidió de los escenarios.

Drexler también compite en los apartados más importantes con su disco 'Taracá'; y Silvana Estrada alcanzó seis nominaciones con su álbum 'Vendrán suaves lluvias', igual que Laferte gracias a 'Femme Fatale'.

Xavi, García, León, Anitta y Juanes aspiran a dos premios respectivamente, mientras que Elena Rose, Vivir Quintana, Rawayana y Banda Los Recoditos buscarán hacerse con un Latin Grammy.

El artista más nominado de esta edición es el compositor Edgar Barrera, con 10 candidaturas, seguido por Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler, que suman siete respectivamente.

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Redacción web
Agencia EFE

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