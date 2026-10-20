Rosalía y Daddy Yankee actuarán en los Latin Grammy 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rosalía y Daddy Yankee se encuentran entre los artistas que actuarán en la 27ª edición de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas, informó este martes la Academia Latina de la Grabación. A ellos se suman el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, los venezolanos de Rawayana y Elena Rose, y la puertorriqueña Kany García.

Estos artistas son los primeros en confirmarse para la gala, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Rosalía suma siete nominaciones a los Latin Grammy, todas vinculadas a su álbum 'Lux', entre ellas álbum, grabación y canción del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Yankee llega a esta celebración de la música en español como la Persona del Año, una distinción que se otorga a artistas destacados de la música latina en honor a su trayectoria artística y musical, así como sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.