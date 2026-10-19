Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía este martes 20 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.-Varios sectores de Honduras se verán afectados este martes 20 de octubre debido a los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La suspensión del fluido eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que las cuadrillas estarán realizando en los sectores de la lista.
De 8:00 am a 2:30 pm en Santa Bárbara
Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario.), Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa, Camalotales.), Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca, Honduritas.), San José de Colinas (Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles.)
De 9:00 am a 3:00 pm en Yoro y Cortés
Campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olivo. Aldeas: Aldea Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Ocotillo, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda.
De 8:30 am a 3:30 pm en Comayagua
Aldea La Cuesta, San Jerónimo, Aldea Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Aldea Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, Aldea El Robledal, Aldea La Candelaria, Aldea El Hielo, Aldea Quebrada Amarilla, Aldea Las Trojes, Aldea Los Puentes, Aldea Los Anisales, Aldea Río Arriba, Aldea Santa Fe, Aldea Valle Bonito, Aldea Las Aradas, Las Lajas, Aldea El Valle Grande, Aldea El Buen Pastor, Aldea Las Piñas, Aldea Montañuelas, Aldea Cabeceras, Aldea El Encinal, Aldea Joya del Blanco.
De 8:00 pm del martes a las 5:00 am del miércoles en Choluteca, Choluteca
Hospital Semesur, Bo. Suyapa, Barrio Las Colinas, Escuela Adventista, Colonia Inmaculada, Colonia Montecarlo, Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa Ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, Empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, Tablones Arriba, Tablones Abajo, El Corpus, Guanijiquil, Aldea El Quebrachal, El Caracol, La Chaparosa, Calderas, Aldea El Naranjal, El Centro, Bo. Pitiguay, Bo. San Luis, Bo. Nuevo, Bo. El Sabroso, Col. Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, Caserío El Aguaje, Agua Fría, Caserío Las Palmas, Caserío La Cuchilla, Concepción de María, Aldea San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote, Aldea Los Llanitos, Bo. Los Profesores, Bo. El Plan, Bo. La Ronda, Bo. Buenos Aires, Cañitas, Jicarito, Papalón, El Aguacatal, Guanacaste Arriba, Los Chorritos, San Isidro, Antenas de Tigo Y Claro, Caserío Los Moranes, Bo. Las Arenas, Julio Midence, Colonia Éxitos de Anach, Lotificación Carranza, Barrio El Estruendo, Colonia Stybis, Bo. Las Colinas, Bo. La Venecia, Aldeas S.O.S. Limón De La Cerca, Inmaculada Concepción, Marcelino Champañat, Colonia Villa de Jerez, Colonia La Felicidad, 4.º Batallón Infantería, Residencial Andalucía II y III, Recablín, Colonia Providencia, Colonia Imprema, Bo. Valle, Universidad Católica, Unah, Colonia Julio Midence, Choluteca Airport, Villa Florencia y zonas aledañas.
Col. Victor Argeñal, El Eden, Col. Cristo de Esquipulas, Col. Taiwán, Colonia Youtender, Centro Penal, Colonia Thelmo Ruiz, Aldea Montecillo, Bo. Porvenir, Col. Nueva Jerusalén, Bo. Santa Lucía, Bo. El Estadio, Bo. Piedras Azules, Bo. Sagrado Corazón, Bo. San Luis, Col. Gracias A Dios, Bo. Campo Luna, Bo. Campo Sol, Instituto Santa María Goretty, Incatec, Clínica San Francisco de Asís, Colegio Cambridge, Bo. Progreso, Parte de Bo. La Libertad, Clínica Santa María, Instituto Tecnológico del Sur, Mercado Concepción, Bo. El Recreo, Instituto José Cecilio del Valle, Col. Las Acacias, Col. 9 de Enero, Bo. El Aterrizaje, Lotificación Carranza, Gasolinera Puma Roady, Universidad Politécnica de Honduras, Universidad Metropolitana de Honduras, Bo. Nueva Esperanza, Bo. Brisas del Sur, Bo. San Francisco del Palomar, Res. Vista Hermosa, Bo. Santa Rosa de Sampile, Col. 21 de Febrero, Hacienda Palmerola, Res. 5 Estrellas, Parque Industrial Honduras Pacific, Oficinas de UTCD, Estadio Emilio Williams, Res. Honduras Pacific, Lácteos Sampile, Antenas Emisoras Unidas, Bo. La Ceiba, Bo. El Cortijo, Terminal Municipal, Televida, Viva TV, Bo. Tamarindo, Bo. Guadalupe, Parte de Bo. La Cruz, UTH, Cervecería Hondureña, INTAE, Cooperativa Chorotega, Banco Central de Honduras, Hondutel, Bo. Cabañas, Cooperativa Guadalupe, Supermercado La Colonia Centro, Carrión Centro, Choluvisión Canal 27, Colonia Dios Habla Hoy, Colonia Javier Soriano, Colonia Altos del Aeropuerto, Colonia San Luis Anach, Colonia Monterrey, Residencial Palma Real y zonas aledañas.
De 8:00 pm del martes hasta las 5:00 am del miércoles en Marcovia, Choluteca
Un sector del Bo. Santa Lucía, Bo. San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de Col. Víctor Argeñal, Col. Los Profesores, Ashonplafa, Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, Colonia Lic. Isidro Pineda, Colonia Casipulu, Suragro, Colonia Prados 1 y 2 y zonas aledañas.
Bo. La Esperanza, Los Fuertes, Partes de Bo. Los Mangos, parte del Bo. Aterrizaje, Bo. Morazán, Plaza del Sur, Promaco, Hospital General del Sur, El Centro (Calle Vicente Williams), Mercado San Antonio, Col. Sta. Martha, La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz, La Libertad, San Juan Bosco, Clínica San Rafael, Diálisis de Honduras, Ave. La Rosa, Res. Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Empacadora Deli, Hato Nuevo, Los Hatillos, Hotel Gualiqueme, Fábrica de Bloques Santos Y Compañía, Ciudad Chorotega, Oficina Regional de Copeco, Colegio Las Cumbres, Las Pitas de Linaca, Colonia Emilio Williams, un sector del Bo. Santa Lucía, Bo. San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de la Col. Víctor Argeñal, Col. Los Profesores, Ashonplafa, Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, Colonia Lic. Isidro Pineda, Colonia Casipulu, Suragro, Colonia Prados 1 y 2 y zonas aledañas.
De 9:00 am a 5:00 pm en Tela, Atlántida
Sector San Alejo: Col. Ruth García, Col. Milenium Etapa II y III, Aldea Km. 4 Carretera A Tornabé, Indura Beach Hotel And Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Aldea La Esperanza, Proyecto Colprosuma, Aldea La Esperanza Santiago, Col Canada (La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea Km. 7.
Hospital Tela Integrado, Zona Militar 4 Batallón, Col. 19 de Julio, Col. Solidaridad, Res. Yamil, Res. Venecia, Urbanización Venecia, Res. Las Palmas I y II, Barrio Venecia, Aldeas SOS Infantiles, Col. Milenium Etapa I y II, Urbanización Andino, Bo. Las Brisas, Bo. La Curva, Res. Porto Bello, Bo. Buena Vista, Col. 15 de enero, Col. Sitraterco, Col. Romero Larios, Col. Montefresco, Residencial Santa Isabel, Res. Zacapa, Bo. Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, Bo. Webarich, Bo. Water Tank, Bo. La Isla, Bo. Los Profesores, Bo. El Centro (Norte), Barrio El Centro (Sur), Bo. San Antonio, Col., Ciudad Perdida, Bo. La Estación, Bo. Morazán, Bo, Suyapa, Bo. Buenos Aires, Col. Sitramedyhs, Bo. Lempira, Bo. Terencio Sierra, Col. Beatriz Thibaud, Bo. Hiland Creek (Norte).
De 9:00 am a 5:00 pm en Yoro y Atlántida
Tela, Arizona y Esparta, Atlántida. Morazán, Yoro: (L309 Sector Lean), Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Col Grandt, Bo. Hiland Creek (Sur), Aldea Piedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea Km. 4, Col. Quebrada de Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), Aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea Km. 7, Aldea Km. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea Km. 12, Matas del Atlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburón, Aldea Km. 16, Aldea Km. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Col. Ayala, Aldea Coloradito, Municipio de Arizona, Col. San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean (Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean hacia arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Edén (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mesapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. La Guillen (San José de Texíguat), Aldea San José de Texíguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempira.
De 9:00 am a 5:00 pm en Atlántida
Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado (desvío Lean hacia La Ceiba), Aldea Río Chiquito, Aldea Barranquilla (desvío Lean hacia abajo), Aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, Aldea París de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea Las Delicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Aldea Agua Caliente.
De 9:00 am a 5:00 pm en Tela, Atlántida
Col. San Alejo, Bo. El Paraíso, Col. 4 de Enero, Res. Pelican, Col. Municipal, Col. Flores del Paraíso, Col. Murillo, Aldea Nuevo San Juan, Aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation, Aldea Tornabé.