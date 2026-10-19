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"Identifiquen y capturen a los responsables": Tomás Zambrano condena ataque contra la diputada María Sandres

El titular del Legislativo pidió investigar el ataque, capturar a los responsables y aplicarles todo el peso de la ley; las autoridades buscan al sospechoso

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 15:45
Identifiquen y capturen a los responsables: Tomás Zambrano condena ataque contra la diputada María Sandres

Las autoridades continúan procesando la información para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al hombre señalado como responsable.

Tegucigalpa, Honduras.- Horas después del atentado contra la diputada María Fernanda Sandres Umanzor, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, condenó el hecho en el que la congresista resultara herida superficialmente en el brazo derecho en Santa Bárbara.

Sandres Umanzor, diputada del Partido Nacional y representa al departamento de Santa Bárbara, fue víctima de un atentado en horas tempranas de este lunes.

A través de su cuenta en la red social X, Zambrano exigió a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables.

Lo que se sabe del atentado de María Fernanda Sandres, diputada nacionalista herida en Santa Bárbara

“Condenamos enérgicamente el atentado perpetrado contra nuestra compañera de Cámara, la diputada María Fernanda Sandres, ocurrido en Santa Bárbara. Agradecemos a Dios que salió con vida del ataque y que actualmente se encuentra recuperándose”, expresó Zambrano.

Continuó: “Exigimos a las autoridades competentes que realicen de manera inmediata y exhaustiva las investigaciones correspondientes, identifiquen y capturen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley”.

Sobre el ataque

Según informó el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, la legisladora se encontraba en la comunidad de Laguna Verde, en el sector de Azacualpa, donde entregaba un producto del negocio de su padre, en un camión propiedad de la empresa familiar.

Cuando regresaba por el caserío de El Jicarito, un individuo disparó contra la estructura del vehículo. El impacto rebotó y alcanzó el brazo derecho de la parlamentaria, provocándole una herida superficial.

Tras el ataque, la diputada y su padre se detuvieron y observaron al presunto responsable, quien se movilizaba en una motocicleta y llevaba casco. Velásquez indicó que las autoridades trabajan para ubicarlo y perseguirlo.

Hasta el momento, no se ha informado de la captura del sospechoso ni se han precisado los motivos del atentado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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