"Identifiquen y capturen a los responsables": Tomás Zambrano condena ataque contra la diputada María Sandres

Tegucigalpa, Honduras.- Horas después del atentado contra la diputada María Fernanda Sandres Umanzor, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, condenó el hecho en el que la congresista resultara herida superficialmente en el brazo derecho en Santa Bárbara. Sandres Umanzor, diputada del Partido Nacional y representa al departamento de Santa Bárbara, fue víctima de un atentado en horas tempranas de este lunes. A través de su cuenta en la red social X, Zambrano exigió a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables.

“Condenamos enérgicamente el atentado perpetrado contra nuestra compañera de Cámara, la diputada María Fernanda Sandres, ocurrido en Santa Bárbara. Agradecemos a Dios que salió con vida del ataque y que actualmente se encuentra recuperándose”, expresó Zambrano. Continuó: “Exigimos a las autoridades competentes que realicen de manera inmediata y exhaustiva las investigaciones correspondientes, identifiquen y capturen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Condenamos enérgicamente el atentado perpetrado contra nuestra compañera de Cámara, la diputada María Fernanda Sanders, ocurrido en Santa Bárbara. Agradecemos a Dios que salió con vida del ataque y que actualmente se encuentra recuperándose.Exigimos a las autoridades competentes que realicen de manera inmediata y exhaustiva las investigaciones correspondientes, identifiquen y capturen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley.Los diputados de este Congreso Nacional estamos adoptando decisiones firmes y valientes para combatir la criminalidad organizada. Ningún Congreso anterior ha impulsado, en tan corto tiempo, tantas medidas concretas orientadas a enfrentar la delincuencia. — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 19, 2026

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