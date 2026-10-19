Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997

La captura recientemente de una persona involucrada en el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro ha vuelto a poner en la palestra pública cómo fue el hecho. Así fue cómo todo sucedió en 1997 y el impacto que generó en Maduro.
En las últimas horas fue capturado Marco Antonio Ávila Castellanos, alias "El Teniente", de 72 años, el último prófugo señalado como el "cerebro táctico" del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente Ricardo Maduro.
La captura de "El Teniente" se concretó el pasado sábado 17 de octubre en la residencial Lomas de San José, en Tegucigalpa. En contra de él había una orden de captura emitida desde el 1 de junio de 2004, por lo que llevaba prófugo más de 22 años.
Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro Joest, tenía 25 años cuando fue secuestrado y asesinado en abril de 1997. ¿Cómo sucedió todo?
El joven estaba vinculado a los negocios de su familia y administraba uno de los supermercados propiedad de los Maduro en San Pedro Sula, donde desarrollaba sus actividades empresariales antes de ser víctima del ataque.
El hecho ocurrió el 23 de abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto se movilizaba por San Pedro Sula y fue interceptado por un grupo de hombres armados. Durante el ataque, los delincuentes dispararon contra el vehículo en el que viajaba.
El joven fue privado de su libertad durante el violento asalto. Las primeras informaciones indicaron que los delincuentes pretendían obtener dinero de la familia a cambio de su liberación.
Tras el secuestro, los captores realizaron llamadas para exigir un rescate. Según los registros históricos, la Policía llegó a señalar que la cantidad solicitada rondaba los tres millones de lempiras.
Aproximadamente 48 horas después del rapto, las autoridades recibieron información sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zona cercana a San Pedro Sula.
El cadáver de Ricardo Ernesto Maduro Andreu fue localizado en el sector de Ticamaya, entre matorrales y a unos 200 metros de la carretera que comunica San Pedro Sula con Choloma. Los informes policiales señalaron que el joven presentaba al menos una herida de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades consideraron que había sido ejecutado por sus captores.
El crimen provocó una fuerte reacción en Honduras y convirtió a Ricardo Maduro, quien en ese momento todavía no era presidente, en una de las figuras más visibles de las víctimas de la creciente violencia y los secuestros que afectaban al país. En el 2022 se convertiría en presidente y emprendería una dura campaña contra la violencia en Honduras.
Ricardo Maduro hoy se encuentra retirado de la política y dedica su tiempo a su familia. Continúa con los negocios familiares y mantiene un bajo perfil.