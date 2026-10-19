  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997

Recientemente fue capturada una persona involucrada en el crimen del hijo del expresidente Ricardo Maduro

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:10
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
1 de 12

La captura recientemente de una persona involucrada en el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro ha vuelto a poner en la palestra pública cómo fue el hecho. Así fue cómo todo sucedió en 1997 y el impacto que generó en Maduro.

Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
2 de 12

En las últimas horas fue capturado Marco Antonio Ávila Castellanos, alias "El Teniente", de 72 años, el último prófugo señalado como el "cerebro táctico" del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente Ricardo Maduro.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
3 de 12

La captura de "El Teniente" se concretó el pasado sábado 17 de octubre en la residencial Lomas de San José, en Tegucigalpa. En contra de él había una orden de captura emitida desde el 1 de junio de 2004, por lo que llevaba prófugo más de 22 años.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
4 de 12

Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro Joest, tenía 25 años cuando fue secuestrado y asesinado en abril de 1997. ¿Cómo sucedió todo?

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
5 de 12

El joven estaba vinculado a los negocios de su familia y administraba uno de los supermercados propiedad de los Maduro en San Pedro Sula, donde desarrollaba sus actividades empresariales antes de ser víctima del ataque.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
6 de 12

El hecho ocurrió el 23 de abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto se movilizaba por San Pedro Sula y fue interceptado por un grupo de hombres armados. Durante el ataque, los delincuentes dispararon contra el vehículo en el que viajaba.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
7 de 12

El joven fue privado de su libertad durante el violento asalto. Las primeras informaciones indicaron que los delincuentes pretendían obtener dinero de la familia a cambio de su liberación.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
8 de 12

Tras el secuestro, los captores realizaron llamadas para exigir un rescate. Según los registros históricos, la Policía llegó a señalar que la cantidad solicitada rondaba los tres millones de lempiras.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
9 de 12

Aproximadamente 48 horas después del rapto, las autoridades recibieron información sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zona cercana a San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
10 de 12

El cadáver de Ricardo Ernesto Maduro Andreu fue localizado en el sector de Ticamaya, entre matorrales y a unos 200 metros de la carretera que comunica San Pedro Sula con Choloma. Los informes policiales señalaron que el joven presentaba al menos una herida de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades consideraron que había sido ejecutado por sus captores.

 Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
11 de 12

El crimen provocó una fuerte reacción en Honduras y convirtió a Ricardo Maduro, quien en ese momento todavía no era presidente, en una de las figuras más visibles de las víctimas de la creciente violencia y los secuestros que afectaban al país. En el 2022 se convertiría en presidente y emprendería una dura campaña contra la violencia en Honduras.

Foto: Cortesía redes
Así fue el secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro en 1997
12 de 12

Ricardo Maduro hoy se encuentra retirado de la política y dedica su tiempo a su familia. Continúa con los negocios familiares y mantiene un bajo perfil.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos