  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias "El Teniente"?

Marco Antonio Ávila Castellanos, de 72 años, es señalado como la pieza logística de Los Bustillo Padilla. Fue capturado en Tegucigalpa este octubre

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 09:30
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
1 de 12

Casi tres décadas después de uno de los crímenes más recordados en Honduras, agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) lograron capturar a Marco Antonio Ávila Castellanos, alias "El Teniente", de 72 años, el último prófugo señalado como el "cerebro táctico" del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente Ricardo Maduro.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
2 de 12

La captura de El Teniente se concretó el pasado sábado 17 de octubre en la residencial Lomas de San José, en Tegucigalpa, donde los agentes lo ubicaron y lo arrestaron.

Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
3 de 12

Sobre Marco Antonio Ávila Castellanos pesaba una orden de captura emitida desde el 1 de junio de 2004, lo que significa que llevaba prófugo más de 22 años.

Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
4 de 12

Tras el arresto y la audiencia correspondiente, fue remitido bajo prisión preventiva en un centro penal del país, donde permanecerá mientras avanza el proceso en su contra.

Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
5 de 12

De acuerdo con el informe de la DIP, "El Teniente" no era un simple colaborador; lo describen como una pieza logística y el "cerebro táctico" de la extinta banda de secuestradores conocida como "Los Bustillo Padilla".

Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
6 de 12

Su papel, de acuerdo con esos reportes, consistía en conseguir y coordinar las casas de seguridad y los vehículos que se utilizaron durante el plagio.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
7 de 12

El caso se remonta al 23 de abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto Maduro Andreu, de 25 años, fue secuestrado. Terminó en un asesinato que dejó una herida profunda en su familia y en la sociedad hondureña.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
8 de 12

Pocas semanas después, el 28 de mayo de 1997, los hermanos Misael y Abel Padilla Bustillo, también implicados en el caso y prófugos entonces, murieron en un enfrentamiento a tiros con la Policía en un barrio de Tegucigalpa.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
9 de 12

La justicia avanzó con otras piezas del rompecabezas. En 2004, Víctor Manuel Meraz y Efraín Ordóñez fueron condenados a 32 años de prisión por el secuestro y la muerte del joven.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
10 de 12

Otro implicado, Santos Neptaly Bustillo Padilla, fue capturado en 2005 en Estados Unidos y repatriado a Honduras un año después para responder por el crimen.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
11 de 12

El padre de la víctima, Ricardo Maduro, gobernó el país entre 2002 y 2006, y ese expediente familiar permaneció abierto por años mientras seguía pendiente la captura de Ávila Castellanos.

 Foto: cortesía redes sociales
Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias El Teniente?
12 de 12

Con la detención de "El Teniente" concluiría la lista de prófugos por el secuestro y muerte de Ricardo Ernesto Maduro Anfreu en 1997. Mientras tanto, se espera que los tribunales definan la situación del capturado.

Foto: cortesía redes sociales
Cargar más fotos