Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias "El Teniente"?

Casi tres décadas después de uno de los crímenes más recordados en Honduras, agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) lograron capturar a Marco Antonio Ávila Castellanos, alias "El Teniente", de 72 años, el último prófugo señalado como el "cerebro táctico" del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente Ricardo Maduro.
La captura de El Teniente se concretó el pasado sábado 17 de octubre en la residencial Lomas de San José, en Tegucigalpa, donde los agentes lo ubicaron y lo arrestaron.
Sobre Marco Antonio Ávila Castellanos pesaba una orden de captura emitida desde el 1 de junio de 2004, lo que significa que llevaba prófugo más de 22 años.
Tras el arresto y la audiencia correspondiente, fue remitido bajo prisión preventiva en un centro penal del país, donde permanecerá mientras avanza el proceso en su contra.
De acuerdo con el informe de la DIP, "El Teniente" no era un simple colaborador; lo describen como una pieza logística y el "cerebro táctico" de la extinta banda de secuestradores conocida como "Los Bustillo Padilla".
Su papel, de acuerdo con esos reportes, consistía en conseguir y coordinar las casas de seguridad y los vehículos que se utilizaron durante el plagio.
El caso se remonta al 23 de abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto Maduro Andreu, de 25 años, fue secuestrado. Terminó en un asesinato que dejó una herida profunda en su familia y en la sociedad hondureña.
Pocas semanas después, el 28 de mayo de 1997, los hermanos Misael y Abel Padilla Bustillo, también implicados en el caso y prófugos entonces, murieron en un enfrentamiento a tiros con la Policía en un barrio de Tegucigalpa.
La justicia avanzó con otras piezas del rompecabezas. En 2004, Víctor Manuel Meraz y Efraín Ordóñez fueron condenados a 32 años de prisión por el secuestro y la muerte del joven.
Otro implicado, Santos Neptaly Bustillo Padilla, fue capturado en 2005 en Estados Unidos y repatriado a Honduras un año después para responder por el crimen.
El padre de la víctima, Ricardo Maduro, gobernó el país entre 2002 y 2006, y ese expediente familiar permaneció abierto por años mientras seguía pendiente la captura de Ávila Castellanos.
Con la detención de "El Teniente" concluiría la lista de prófugos por el secuestro y muerte de Ricardo Ernesto Maduro Anfreu en 1997. Mientras tanto, se espera que los tribunales definan la situación del capturado.