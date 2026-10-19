Era el cerebro táctico de la banda que mató al hijo de Ricardo Maduro: ¿Quién es alias "El Teniente"?

Casi tres décadas después de uno de los crímenes más recordados en Honduras, agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) lograron capturar a Marco Antonio Ávila Castellanos, alias "El Teniente", de 72 años, el último prófugo señalado como el "cerebro táctico" del secuestro y asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente Ricardo Maduro.