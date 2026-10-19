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Viajó a Honduras desde EE UU para ver a su familia y murió en un accidente: ¿quién era Sonia Ortez?

Sonia Yadira Ortez Velásquez, residía en EEUU y había regresado a Honduras con mucha ilusión para visitar a sus familiares; lamentablemente murió en un accidente en Goascorán

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:21
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Sonia Yadira Ortez Velásquez, de 40 años, era la mujer que murió en un accidente de tránsito ocurrido en Canal Seco a la altura de Goascorán, Valle, al sur de Honduras. ¿Qué se sabe de ella?

 Foto: Redes sociales
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La víctima era originaria de la aldea San Pedro Calero, en el municipio de Alianza, Valle, pero residía en Estados Unidos y se encontraba de visita en su país natal.

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El accidente en el que murió la mujer fue reportado durante la madrugada del domingo 18 de octubre. Ortez viajaba a bordo de un vehículo tipo pick-up, de color azul, junto a Alfredo López, quien resultó herido.

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El accidente de tránsito fue de tipo despiste. Las imágenes del percance muestran la carretera mojada y el vehículo con graves daños tras caer en una hondonada.

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Los familiares de Ortez se encuentran desconsolados, ya que la mujer había viajado a Honduras para compartir con sus seres queridos, sin imaginar que ocurriría la tragedia que acabaría con su vida.

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Bielka Velásquez, hermana de Sonia, publicó un mensaje en sus redes sociales para lamentar lo ocurrido.

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“Mi hermana, mi amor eterno. Aunque ya no estés con nosotros, tu luz sigue viva en nuestros corazones”, escribió Bielka.

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“Tu recuerdo será eterno y nunca te olvidaremos. Dios la cuide en este viaje al cielo”, agregó la hermana de la víctima.

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Aunque residía en Estados Unidos, Sonia amaba su país. En sus redes sociales compartía momentos de su vida en el extranjero, así como fotografías de sus viajes a Honduras para visitar a su familia.

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Se presume que la mujer era madre, ya que en sus redes sociales tenía fotografías junto a algunos niños. Sin embargo, se desconoce cuántos días llevaba en Honduras cuando ocurrió el fatal accidente.

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