Viajó a Honduras desde EE UU para ver a su familia y murió en un accidente: ¿quién era Sonia Ortez?

Sonia Yadira Ortez Velásquez, de 40 años, era la mujer que murió en un accidente de tránsito ocurrido en Canal Seco a la altura de Goascorán, Valle, al sur de Honduras. ¿Qué se sabe de ella?
La víctima era originaria de la aldea San Pedro Calero, en el municipio de Alianza, Valle, pero residía en Estados Unidos y se encontraba de visita en su país natal.
El accidente en el que murió la mujer fue reportado durante la madrugada del domingo 18 de octubre. Ortez viajaba a bordo de un vehículo tipo pick-up, de color azul, junto a Alfredo López, quien resultó herido.
El accidente de tránsito fue de tipo despiste. Las imágenes del percance muestran la carretera mojada y el vehículo con graves daños tras caer en una hondonada.
Los familiares de Ortez se encuentran desconsolados, ya que la mujer había viajado a Honduras para compartir con sus seres queridos, sin imaginar que ocurriría la tragedia que acabaría con su vida.
Bielka Velásquez, hermana de Sonia, publicó un mensaje en sus redes sociales para lamentar lo ocurrido.
“Mi hermana, mi amor eterno. Aunque ya no estés con nosotros, tu luz sigue viva en nuestros corazones”, escribió Bielka.
“Tu recuerdo será eterno y nunca te olvidaremos. Dios la cuide en este viaje al cielo”, agregó la hermana de la víctima.
Aunque residía en Estados Unidos, Sonia amaba su país. En sus redes sociales compartía momentos de su vida en el extranjero, así como fotografías de sus viajes a Honduras para visitar a su familia.
Se presume que la mujer era madre, ya que en sus redes sociales tenía fotografías junto a algunos niños. Sin embargo, se desconoce cuántos días llevaba en Honduras cuando ocurrió el fatal accidente.