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¿Quién es María Fernanda Sandres? Diputada nacionalista herida tras atentado en Santa Bárbara

El ministro de Seguridad explicó que la diputada presentaba una herida superficial y que habría sido atacada por un individuo a bordo de una motocicleta

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:31
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La diputada nacionalista María Fernanda Sandres resultó herida durante un atentado registrado este lunes -19 de octubre de 2026- en Santa Bárbara. ¿Qué se sabe de su caso? Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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María Fernanda Sandres Umanzor, diputada propietaria del Congreso Nacional por el Partido Nacional, de 32 años, se encontraba, presuntamente, entregando paquetes en la comunidad de Laguna Verde, en el sector de Azacualpa, cuando ocurrió el ataque.
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La propia parlamentaria explicó que ella regresaba de entregar una ayuda de la comunidad, pero fue atacada. "Únicamente iba yo, en nombre de mis compañeros, a entregar una ayuda al patronato", dijo.
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Continuó: "Solo fue algo superficial. Venía de una comunidad que se llama Laguna Verde y venía bajando hacia el municipio".
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Por otro lado, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, explicó que Sandres "regresaba de entregar un producto relacionado con el negocio de su padre, en un camión propiedad de la empresa familiar".

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Manifestó que "cuando el vehículo transitaba por el caserío de El Jicarito, un individuo disparó contra la estructura del camión". El impacto rebotó y habría alcanzado rozar el brazo derecho de la parlamentaria, quien sufrió una lesión superficial.
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Velásquez explicó que "el ataque estuvo dirigido contra el vehículo". Después del hecho, Sandres y su padre se detuvieron y observaron al presunto atacante, quien se movilizaba en una motocicleta y llevaba casco.
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Según lo informado por el ministro, el sospechoso es de contextura delgada y las autoridades trabajan para localizarlo y perseguirlo.
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Hasta el momento, no se ha informado de la captura del responsable ni se han proporcionado más detalles sobre su identidad o los posibles motivos del ataque.
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Tras el atentado, la parlamentaria acudió ante las autoridades de seguridad del Estado para interponer la denuncia correspondiente.
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El ministro de Seguridad señaló que las autoridades procesan la información para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el ataque y obtener detalles adicionales sobre el presunto responsable.
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Horas antes del suceso, Sandres había publicado un video en sus redes sociales en el que anunciaba que sostuvo una reunión con la viceministra de la Secretaría de Educación, Angélica Yaneth Sandres, para abordar y dar seguimiento a diferentes temas, pero se desconoce si fue el mismo día del suceso.

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