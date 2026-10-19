Selena Gómez cuenta qué pasó con su voz y su lucha con el vape

Selena Gómez reveló que el consumo de nicotina mediante el vapeo tuvo consecuencias en su voz, una situación que la llevó a reflexionar públicamente sobre este hábito y sus efectos en la salud.
La cantante y actriz compartió el mensaje en sus historias de Instagram durante el fin de semana, donde reconoció que vapear durante un tiempo prolongado modificó el sonido de su voz.
“Vapear nicotina ha cambiado mi voz. No merece la pena”, escribió la artista, al advertir sobre las consecuencias que experimentó por el consumo de esta sustancia.
Gómez también se refirió con humor a las críticas que ha recibido por su voz y reconoció que entiende a quienes no disfrutan escucharla. Sin embargo, dejó claro que el cambio es una consecuencia que atribuye a su hábito de vapear.
La intérprete ya había hablado anteriormente sobre las molestias que experimentaba en la garganta. En diciembre, durante una transmisión en vivo por Instagram, contó que sufría episodios de inflamación en esa zona.
Además, la artista reconoció que dejar la nicotina ha representado un desafío personal. En su mensaje, expresó su deseo de mantenerse firme en el proceso y animó a otras personas que atraviesan dificultades similares a seguir adelante.
“Solo espero poder mantenerme firme. Si estás pasando por algo, tú también puedes superarlo”, manifestó, al compartir parte de su experiencia con sus seguidores.
A lo largo de su carrera, Selena Gómez ha utilizado sus redes sociales para hablar abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal, incluidos los problemas de salud que ha enfrentado.
La cantante ha contado públicamente que padece lupus y también ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno bipolar. Con estos testimonios, ha buscado visibilizar sus experiencias y conectar con personas que atraviesan situaciones similares.
Con su reciente revelación sobre el vapeo, Gómez puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que implica abandonar el consumo de nicotina y las consecuencias que, según su experiencia, ha tenido este hábito en su voz.