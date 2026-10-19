Tegucigalpa será sede del tercer Encuentro de Ciudades Capitales de Iberoamérica en 2028

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa será la sede del tercer Encuentro de Ciudades Capitales de Iberoamérica en 2028, anunció el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, durante su participación en el segundo Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, celebrado este 19 de octubre en Madrid, España.

La designación permitirá que la capital hondureña reciba a alcaldes y representantes municipales de distintos países de Iberoamérica, con el propósito de intercambiar experiencias, fortalecer la cooperación y promover soluciones a los desafíos que enfrentan las principales ciudades de la región.

El anuncio se produjo durante la participación de Zelaya en un panel de alcaldes, en el que expuso los retos de Tegucigalpa y Comayagüela en materia de abastecimiento de agua potable, modernización tecnológica, infraestructura y atracción de inversiones.

El edil sostuvo que las administraciones municipales deben adaptarse a los cambios tecnológicos y reducir las barreras burocráticas para responder con mayor rapidez a las necesidades de la población. “Los cambios son superrápidos y los gobiernos son superlentos. Entonces, no se trata de digitalizar la alcaldía, se trata de reinventar la burocracia”, expresó.

Zelaya explicó que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó a incorporar inteligencia artificial en sus procesos, mediante la contratación de cuatro programadores especializados en esa tecnología y tres científicos de datos, además de conectar bases de información a servicios en la nube para mejorar el análisis y la toma de decisiones.