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Envían a la cárcel a mujer acusada de pagar para asesinar a joven embarazada

Un conflicto sentimental habría originado el crimen que acabó con la vida de la joven madre y su bebé en la aldea Santa Ana, luego de que la imputada pagara un sicario

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:22
Envían a la cárcel a mujer acusada de pagar para asesinar a joven embarazada

La acusada habría pagado para matar a joven embarazada y provocar la muerte de su bebé en Colón.

Foto: Policía Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaración de imputado, un juez dictó detención judicial con prisión preventiva contra Yuri Gabriela Castañeda Melgar, mujer acusada de los delitos de asesinato en concurso ideal con aborto, en perjuicio de Yeni Elizabeth Rivera y su bebé.

La medida fue dictada este lunes cuando Castañeda Melgar conoció los cargos en su contra por el crimen ocurrido en la aldea Santa Ana, de Sabá, Colón, el reciente fin de semana.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el hecho estaría relacionado con un conflicto sentimental. La imputada mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja pretendía a Rivera, quien se encontraba embarazada.

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Según los antecedentes del caso, Yuri Gabriela habría presionado a través de redes sociales a su amiga para que atacara a la víctima; sin embargo, al no conseguir que ejecutara el crimen, presuntamente buscó otra forma de concretarlo mediante el ofrecimiento de una recompensa económica, es decir, pagó para que asesinaran a la joven.

La acusación señala a Castañeda Melgar como presunta responsable de pagar para que se cometiera el asesinato de la joven embarazada, un hecho que también provocó la pérdida de su bebé.

Con la resolución judicial, la imputada permanecerá bajo detención mientras el proceso penal continúa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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