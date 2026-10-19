Envían a la cárcel a mujer acusada de pagar para asesinar a joven embarazada

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaración de imputado, un juez dictó detención judicial con prisión preventiva contra Yuri Gabriela Castañeda Melgar, mujer acusada de los delitos de asesinato en concurso ideal con aborto, en perjuicio de Yeni Elizabeth Rivera y su bebé.
La medida fue dictada este lunes cuando Castañeda Melgar conoció los cargos en su contra por el crimen ocurrido en la aldea Santa Ana, de Sabá, Colón, el reciente fin de semana.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, el hecho estaría relacionado con un conflicto sentimental. La imputada mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja pretendía a Rivera, quien se encontraba embarazada.
Según los antecedentes del caso, Yuri Gabriela habría presionado a través de redes sociales a su amiga para que atacara a la víctima; sin embargo, al no conseguir que ejecutara el crimen, presuntamente buscó otra forma de concretarlo mediante el ofrecimiento de una recompensa económica, es decir, pagó para que asesinaran a la joven.
La acusación señala a Castañeda Melgar como presunta responsable de pagar para que se cometiera el asesinato de la joven embarazada, un hecho que también provocó la pérdida de su bebé.
Con la resolución judicial, la imputada permanecerá bajo detención mientras el proceso penal continúa.