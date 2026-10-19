Envían a la cárcel a mujer acusada de pagar para asesinar a joven embarazada

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaración de imputado, un juez dictó detención judicial con prisión preventiva contra Yuri Gabriela Castañeda Melgar, mujer acusada de los delitos de asesinato en concurso ideal con aborto, en perjuicio de Yeni Elizabeth Rivera y su bebé.

La medida fue dictada este lunes cuando Castañeda Melgar conoció los cargos en su contra por el crimen ocurrido en la aldea Santa Ana, de Sabá, Colón, el reciente fin de semana.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, el hecho estaría relacionado con un conflicto sentimental. La imputada mantenía una relación de amistad con una joven cuya pareja pretendía a Rivera, quien se encontraba embarazada.