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Acribillan a dos jóvenes en su casa y dejan a madre gravemente herida en Valle de Ángeles

Dos jóvenes, de 20 y 19 años, fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en Valle de Ángeles. La madre de uno de ellos resultó herida

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 08:19
Acribillan a dos jóvenes en su casa y dejan a madre gravemente herida en Valle de Ángeles

Un ataque armado registrado durante la madrugada en el sector de Macuelizo, Valle de Ángeles, dejó dos jóvenes muertos y una mujer gravemente herida.

 Foto: Cortesía

Valle de Ángeles, Honduras.- Dos jóvenes fueron asesinados a balazos y una mujer resultó gravemente herida en un hecho violento registrado en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

El sicario llegó hasta la vivienda de las víctimas y, sin mediar palabra, disparó en reiteradas ocasiones contra ellos.

De manera preliminar, se maneja que un hombre encapuchado ingresó armado a la vivienda y abrió fuego. Las circunstancias del doble crimen deberán ser esclarecidas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

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Una de las víctimas fue identificada como Cristopher Francisco Amador Valladares, de 20 años. El segundo joven tenía 19 años; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.

El hecho ocurrió en el sector de Macuelizo, durante la madrugada. Tras el ataque, miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar, junto con personal de Medicina Forense.

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Los cuerpos de ambos jóvenes fueron trasladados a Medicina Forense, donde se les practicarán las autopsias correspondientes.

Por su parte, la mujer que resultó herida sería la madre de una de las víctimas. Según la información preliminar, fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras la mujer recibía atención médica, los cuerpos de los dos jóvenes quedaron sin vida en el interior de la vivienda donde ocurrió el ataque.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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