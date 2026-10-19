Acribillan a dos jóvenes en su casa y dejan a madre gravemente herida en Valle de Ángeles

Valle de Ángeles, Honduras.- Dos jóvenes fueron asesinados a balazos y una mujer resultó gravemente herida en un hecho violento registrado en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

El sicario llegó hasta la vivienda de las víctimas y, sin mediar palabra, disparó en reiteradas ocasiones contra ellos.

De manera preliminar, se maneja que un hombre encapuchado ingresó armado a la vivienda y abrió fuego. Las circunstancias del doble crimen deberán ser esclarecidas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.