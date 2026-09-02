Enfrente de su casa, le roban motocicleta a joven en Valle de Ángeles

Tegucigalpa, Honduras.-¡Indigante! Un ladrón se robó de enfrente de la vivienda de un joven su motocicleta, en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

El hecho se registró a eso de las 3:51 de la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, cuando Ronal Aguirre se encontraba descansando en su vivienda ubicada en el barrio El Centro, atrás del salón comunal.

El joven relata que en la mañana que salió de su casa se vio con la sorpresa de que su automotor de dos ruedas ya no estaba donde lo había estacionado.