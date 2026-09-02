Enfrente de su casa, le roban motocicleta a joven en Valle de Ángeles

Tegucigalpa, Honduras.-¡Indigante! Un ladrón se robó de enfrente de la vivienda de un joven su motocicleta, en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán.
El hecho se registró a eso de las 3:51 de la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, cuando Ronal Aguirre se encontraba descansando en su vivienda ubicada en el barrio El Centro, atrás del salón comunal.
El joven relata que en la mañana que salió de su casa se vio con la sorpresa de que su automotor de dos ruedas ya no estaba donde lo había estacionado.
Ante esto, buscó ayuda de los vecinos que tienen cámaras de vigilancia y así logró captar al ladrón, quien sigilosamente logró llevarse la motocicleta.
Aguirre afirma que fue hasta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la capital para poner la denuncia del robo con la evidencia del video y lo único que le dijeron las autoridades fue que esperara.
El joven pide a la población que haya visto la motocicleta marca Yamaha FZ25, color matte blue, con placa BBG3823, que lo contacte a este número 3257-3559.
Los vecinos del sector piden a las autoridades estar más alertas ante estos hechos que recientemente se han registrado frecuentemente.
Exigen que se dé una respuesta pronta, ya que los pobladores de la zona necesitan del transporte para poder llegar hasta sus trabajos.