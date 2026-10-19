Matan a un taxista en la séptima avenida de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un taxista fue asesinado la tarde de este lunes -19 de octubre- cuando transitaba a la altura de la séptima avenida de Comayagüela, en la capital de Honduras.

El cuerpo del conductor de la unidad quedó inerte dentro del vehículo con registro 7059, luego de ser atacado por sujetos desconocidos que lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento el nombre de la víctima no ha sido establecido por las autoridades, así como tampoco el móvil del crimen.