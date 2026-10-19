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Matan a un taxista en la séptima avenida de Comayagüela

Hasta el momento el nombre de la víctima no ha sido establecido por las autoridades, así como tampoco el móvil del crimen que enluta al gremio de taxistas

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 16:58
Matan a un taxista en la séptima avenida de Comayagüela

La víctima hasta el momento no ha sido identificada.

Foto: EL HERALDO.

Comayagüela, Honduras.- Un taxista fue asesinado la tarde de este lunes -19 de octubre- cuando transitaba a la altura de la séptima avenida de Comayagüela, en la capital de Honduras.

El cuerpo del conductor de la unidad quedó inerte dentro del vehículo con registro 7059, luego de ser atacado por sujetos desconocidos que lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento el nombre de la víctima no ha sido establecido por las autoridades, así como tampoco el móvil del crimen.

Los daños que dejó el ataque en restaurante de comida asiática en la capital

Tras el violento ataque, los victimarios huyeron de la zona con rumbo desconocido; sin embargo, las autoridades ya se encuentran en la zona recabando indicios que permitan determinar la identidad de los sospechosos y que se les aplique todo el peso de la ley.

En la zona, altamente transitada y rodeada de comercios, hay varias cámaras de seguridad que habrían captado el momento del asesinato y permitirán establecer la identidad de los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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