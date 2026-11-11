Yani Rosenthal sugiere a Nasralla no buscar la presidencia; Salvador le responde

Tegucigalpa, Honduras.- Yani Rosenthal, dirigente del Partido Liberal y expresidente de la institución política, sugirió a Salvador Nasralla no volver a buscar la presidencia de Honduras. Nasralla fue el candidato del partido rojo, blanco, rojo en las elecciones generales del 2025 y perdió los comicios contra Nasry Asfura, obteniendo 1,455,076 votos contra los 1,481,414 del exalcalde del Distrito Central. Tras recibir una condecoración por parte del Congreso Nacional en San Pedro Sula, Yani Rosenthal opinó que Salvador Nasralla ya tiene una edad avanzada y debería descartar sus intenciones de buscar la primera magistratura.

"Yo creo que él, a su edad, al igual como lo estoy haciendo yo, es mejor que juntos apoyemos a un tercer candidato. Que sea una persona que una al partido y que permita que el Partido Liberal pueda volver al poder", afirmó Rosenthal. El también excandidato presidencial del Partido Liberal, recordó que "Salvador Nasralla ya ha sido candidato bastantes veces y ha habido fuerzas internas y externas que no le han permitido ser presidente". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Respuesta de Nasralla

Ante ello, Nasralla charló con EL HERALDO y decidió responder. El ingeniero dijo a este rotativo que sus aspiraciones por convertirse en presidente de Honduras continúan. "Yo voy a seguir luchando para ser presidente de Honduras porque no puedo dejar abandonado al pueblo hondureño que me eligió tres veces y se está muriendo de hambre", acotó. "Yo no opino nada de lo que dijo Yani", añadió el excandidato.