Gobierno declara emergencia ambiental por tres años para proteger río Plátano

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras declaró una emergencia ambiental por 36 meses para proteger y recuperar la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, luego de que el Consejo de Ministros aprobara una inversión de 1,500 millones de lempiras para ejecutar acciones durante 2027, 2028 y 2029.
La decisión fue aprobada el martes 10 de noviembre en una sesión encabezada por el presidente Nasry Asfura, con el objetivo de impulsar medidas para rescatar esta área natural, considerada Patrimonio de la Humanidad.
Los recursos aprobados estarán destinados a financiar acciones de protección, conservación y recuperación de la reserva, uno de los principales patrimonios naturales de Honduras.
La declaratoria de emergencia tendrá una vigencia de tres años y busca establecer un período de intervención para atender la situación ambiental que enfrenta este territorio protegido.
La Reserva de la Biosfera del Río Plátano se encuentra en la región de La Mosquitia, entre los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón, y alberga una importante riqueza de flora, fauna y ecosistemas naturales.
Además de la emergencia ambiental, durante el Consejo de Ministros se aprobó la reactivación del Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas, instancia que busca impulsar proyectos de inversión mediante la participación del sector público y privado.
En la misma sesión también se aprobó un PCM orientado al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el país, aunque no se detallaron las medidas específicas que contempla esta disposición.