Gobierno declara emergencia ambiental por tres años para proteger río Plátano

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras declaró una emergencia ambiental por 36 meses para proteger y recuperar la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, luego de que el Consejo de Ministros aprobara una inversión de 1,500 millones de lempiras para ejecutar acciones durante 2027, 2028 y 2029.

La decisión fue aprobada el martes 10 de noviembre en una sesión encabezada por el presidente Nasry Asfura, con el objetivo de impulsar medidas para rescatar esta área natural, considerada Patrimonio de la Humanidad.

Los recursos aprobados estarán destinados a financiar acciones de protección, conservación y recuperación de la reserva, uno de los principales patrimonios naturales de Honduras.