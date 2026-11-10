Capturan a dos sospechosos de matar y lanzar a dos jóvenes al río Guayape, en Juticalpa

Olancho, Honduras.- Dos hombres presuntamente vinculados al asesinato de dos jóvenes en una aldea de Juticalpa, fueron capturados un día después de cometido el doble crimen. Los detenidos responden a los nombres de Gerson Daniel Ruiz Guerrero, de 54 años de edad, originario del municipio de Orica, en Francisco Morazán, y Alan Daniel Guerrero, de 33 años, nativo de Guayape, Olancho; ambos con domicilio en la aldea San Pedro de la Joya, en Juticalpa. Los dos sujetos fueron detenidos, luego de que la tarde del lunes -9 de noviembre-, fueron encontrados los restos humanos de Carlos Alfonso Barahona Colindres, de 24 años, flotando en las aguas del río Guayape, en las cercanías de la aldea San Pedro de la Joya. El hallazgo de algunas partes del cuerpo hizo que los vecinos de San Pedro de la Joya, tomaran valor y alertaran a la Policía Nacional (PN), sobre la desaparición de los dos muchachos, desde la madrugada de ayer lunes.

El hecho

Con el descubrimiento del primer cadáver, agentes preventivos de la PN y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron las averiguaciones pertinentes para dar con los responsables de ese asesinato, y de la desaparición de un segundo joven. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después de algunas horas de búsqueda, los elementos policiales les dieron arresto en San Pedro de la Joya, a los señores Gerson Ruiz y Alan Guerrero. Minutos antes de que los detectives y elementos preventivos detuvieran a los dos sindicados, pobladores de esa localidad, jurisdicción de Juticalpa, hallaron flotando el cuerpo sin vida de José Ángel Inestroza, el segundo hombre que desapareció junto a Carlos Alfonso. Las investigaciones efectuadas por la DPI detallan que la noche del domingo, 8 de noviembre, cuatro hombres ingerían bebidas alcohólicas en una casa de la aldea San Pedro de la Joya. Quienes departían eran los ahora fallecidos: Carlos Barahona y José Inestroza, en compañía de los arrestados Gerson Ruiz y Alan Guerrero.

A eso de la 1:00 de la mañana del lunes, en estado de ebriedad, Alan Guerrero y Gerson Ruiz atacaron con filosos cuchillos y machetes a Carlos Alfonso, hasta verlo muerto. El brutal ataque no les bastó, y ambos empezaron a desmembrar el cadáver de Carlos Barahona en varias partes, para luego ir a tirar los pedazos en una carreta de mano al río Guayape. De la misma manera, le habrían quitado la vida a José Ángel Inestroza, pero este no fue desmembreado. Alrdedor de las 10:00 de la mañana de este martes, el cuerpo de José Ángel Inestroza fue recuperado del río Guayape. Se conoció que Inestroza era originario de Nicaragua, pero que desde adolescente se había radicado junto a su familia en esta zona del territorio hondureño.