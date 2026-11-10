Descuartizado hallan a joven en Juticalpa: “Vivo lo caparon y jugaron con la cabeza como que fuera fútbol”

Juticalpa, Honduras.-El asesinato de Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, ha causado indignación y consternación entre sus familiares, luego de que sus restos fueran encontrados en el río Guayape, en el sector de San Pedro de la Joya, en Juticalpa, Olancho. El joven fue hallado descuartizado y fueron elementos del Cuerpo de Bomberos quienes recuperaron las partes del cuerpo que se encontraban en el afluente. Marco Hernán Barahona, tío de la víctima, relató que recibió la noticia cuando se dirigía a su trabajo. Según contó, una hermana de uno de los presuntos responsables y el padre de este habrían tomado la decisión de acabar con la vida del joven, aunque aseguró que desconoce cómo se desarrollaron los hechos.

El familiar expresó su indignación por la brutalidad con la que, según su relato, fue cometido el crimen y aseguró que Carlos Alfonso habría sufrido agresiones antes de morir. “Señor, está bien que lo hubieran matado, pero en vida lo caparon, vivo lo caparon, y jugaron con la cabeza como que fuera fútbol”, manifestó Hernán, visiblemente indignado por lo ocurrido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con los detalles brindados por el tío de la víctima, solamente el padre de uno de los supuestos involucrados estaría detenido por este crimen. Sin embargo, dijo desconocer si el otro presunto responsable también fue capturado.