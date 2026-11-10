Accidente de dos motocicletas deja un adolescente muerto y otro herido en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un menor de edad perdió la vida y otro resultó herido en un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos motociclistas este lunes 9 de noviembre, en un nuevo hecho que enluta a una familia hondureña y vuelve a poner de manifiesto los riesgos en las carreteras del país.

El accidente se registró en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, donde, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, las dos motocicletas cayeron a una hondonada tras un despiste.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Moisés Gómez Domínguez, de 17 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el lugar del percance.

Por su parte, el otro adolescente, identificado como Álvaro Misael Hernández Domínguez, sufrió lesiones de gravedad y necesitó asistencia de los equipos de emergencia.