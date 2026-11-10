Accidente de dos motocicletas deja un adolescente muerto y otro herido en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un menor de edad perdió la vida y otro resultó herido en un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos motociclistas este lunes 9 de noviembre, en un nuevo hecho que enluta a una familia hondureña y vuelve a poner de manifiesto los riesgos en las carreteras del país.
El accidente se registró en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, donde, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, las dos motocicletas cayeron a una hondonada tras un despiste.
La víctima mortal fue identificada como Carlos Moisés Gómez Domínguez, de 17 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el lugar del percance.
Por su parte, el otro adolescente, identificado como Álvaro Misael Hernández Domínguez, sufrió lesiones de gravedad y necesitó asistencia de los equipos de emergencia.
Ante la dificultad para acceder al sitio donde había quedado el sobreviviente, los bomberos de La Esperanza utilizaron un sistema de cuerdas y poleas para rescatarlo y posteriormente entregarlo a miembros de la Cruz Roja, quienes se encargaron de trasladarlo a un centro asistencial.
Asimismo, los socorristas colaboraron en la recuperación de las dos motocicletas involucradas en el accidente, que posteriormente quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
Hasta ahora, no se han precisado las circunstancias que provocaron que ambos vehículos terminaran en la hondonada ni se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud del adolescente herido.
Estadísticas
El pasado 24 de octubre, la subinspectora de la DNVT, Riccy Montoya, reveló que Honduras registraba 1,634 fallecimientos a causa de accidentes de tránsito, una cifra que ya superaba los datos reportados durante todo 2025.
A esta situación se suma la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las prácticas que mantiene en alerta a las autoridades y por la que más de 17,000 conductores han sido sancionados en lo que va de 2026.
Asimismo, las estadísticas de la DNVT reflejan que más de 300,000 personas han recibido multas por distintas faltas a la normativa de tránsito, como parte de las acciones implementadas para hacer cumplir la normativa vigente.