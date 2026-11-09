"Ayúdenme, no quiero morir": Álvaro murió en accidente cuando iba a repartir lácteos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En un trágico accidente de tránsito perdió la vida un hombre identificado como Álvaro Galindo, quien minutos antes de morir pidió auxilio. El accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho, a la altura del sector de Río Hondo.

Datos preliminares indican que la víctima era un exmilitar y que, al momento del accidente, transportaba un cargamento de productos lácteos con destino al mercado zonal Belén, en Tegucigalpa.

Supuestamente, antes de que ocurriera la tragedia, la víctima había cedido el volante a su compañero de viaje. Durante la mañana de este lunes 9 de noviembre caía una leve llovizna en Tegucigalpa. En esas circunstancias, el conductor del vehículo perdió el control y terminó impactando contra la estructura de un puente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse