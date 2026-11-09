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"Ayúdenme, no quiero morir": Álvaro murió en accidente cuando iba a repartir lácteos en Tegucigalpa

Álvaro Galindo transportaba productos lácteos hacia el mercado zonal Belén cuando el vehículo en el que viajaba impactó contra la estructura de un puente en el sector de Río Hondo

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 10:53
Ayúdenme, no quiero morir: Álvaro murió en accidente cuando iba a repartir lácteos en Tegucigalpa

El hombre fue auxiliado por varias personas que intentaron trasladarlo a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales a la posta de Promdeca.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En un trágico accidente de tránsito perdió la vida un hombre identificado como Álvaro Galindo, quien minutos antes de morir pidió auxilio.

El accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho, a la altura del sector de Río Hondo.

Así quedó el vehículo en el que se transportaba Álvaro Galindo.

Así quedó el vehículo en el que se transportaba Álvaro Galindo.

(Foto: Cortesía)

Datos preliminares indican que la víctima era un exmilitar y que, al momento del accidente, transportaba un cargamento de productos lácteos con destino al mercado zonal Belén, en Tegucigalpa.

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Supuestamente, antes de que ocurriera la tragedia, la víctima había cedido el volante a su compañero de viaje.

Durante la mañana de este lunes 9 de noviembre caía una leve llovizna en Tegucigalpa. En esas circunstancias, el conductor del vehículo perdió el control y terminó impactando contra la estructura de un puente.

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Tan solo minutos antes de su muerte, Álvaro aún estaba consciente. Varias personas intentaron ayudarlo, pero no logró sobrevivir.

"Ayúdenme, no quiero morir", fueron las últimas palabras de Álvaro.

Varias personas lo trasladaron en la paila de otro vehículo hasta la posta de Promdeca; sin embargo, al llegar, ya no presentaba signos vitales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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