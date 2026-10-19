Rescatan con vida a conductor atrapado tras fuerte choque en la carretera CA-13

Cortés, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito que involucró a dos automóviles se registró este lunes 19 de octubre en la carretera CA-13, en el tramo que conduce de El Progreso hacia San Pedro Sula, a la altura de la colonia Guadalupe, donde anteriormente se ubicaban las casetas de peaje.

De acuerdo con la información preliminar, el percance dejó a un hombre atrapado en uno de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para lograr liberarlo.

El afectado fue identificado únicamente como Alexander, quien permaneció atrapado entre los amasijos de hierro mientras miembros del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos trabajaban para rescatarlo.