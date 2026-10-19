Rescatan con vida a conductor atrapado tras fuerte choque en la carretera CA-13

Cortés, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito que involucró a dos automóviles se registró este lunes 19 de octubre en la carretera CA-13, en el tramo que conduce de El Progreso hacia San Pedro Sula, a la altura de la colonia Guadalupe, donde anteriormente se ubicaban las casetas de peaje.
De acuerdo con la información preliminar, el percance dejó a un hombre atrapado en uno de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para lograr liberarlo.
El afectado fue identificado únicamente como Alexander, quien permaneció atrapado entre los amasijos de hierro mientras miembros del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos trabajaban para rescatarlo.
Durante la emergencia, el hermano del afectado llegó al lugar visiblemente nervioso y preocupado por su estado de salud, por lo que uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos intentó tranquilizarlo y le pidió espacio para continuar con las labores.
"Él está bien, véngase, solo necesitamos que nos dé espacio para nosotros trabajar y sacarlo", le manifestaron mientras los equipos de rescate intentaban liberar al hombre.
Rescate
Las labores de liberación se extendieron durante aproximadamente 40 a 50 minutos, hasta que los socorristas consiguieron sacar al hombre del vehículo.
Tras el rescate, se informó que Pérez se encontraba consciente y que sería trasladado a un centro asistencial de El Progreso para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.
Pese a lo aparatoso del accidente, la información preliminar indicaba que solo se registraron perdidas materiales; sin víctimas mortales.
Dos ciudadanos resultaron ilesos
En el accidente también estuvieron involucrados dos ciudadanos, uno identificado como José Santamaría y una mujer de nombre Sandra, quienes lograron salir ilesos pese a los daños materiales ocasionados por la colisión.
Sandra relató que el otro vehículo involucrado se les atravesó y habría invadido el carril por el que circulaban, provocando el percance. Sin embargo, esta versión corresponde al testimonio de la involucrada y las circunstancias del accidente deberán ser establecidas por las autoridades competentes.