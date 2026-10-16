Accidentes viales dejan 1,599 muertos en Honduras durante 2026, según la DNVT

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras contabiliza 1,599 personas fallecidas en accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una cifra que supera en 19 víctimas la registrada durante el mismo período de 2025, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). De acuerdo con el jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), subcomisario Darwin Hernández, en el país se han registrado 15,730 eventos viales durante el presente año. El funcionario atribuyó parte de estos sucesos a la imprudencia y la irresponsabilidad de los conductores, quienes en ocasiones no adaptan su comportamiento a las condiciones de las carreteras y ponen en riesgo su vida y la de otras personas.

Principales causas

Entre las conductas que generan preocupación para las autoridades figura conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, una práctica por la que se ha sancionado a 17,740 conductores durante 2026.

Hernández detalló que, en el mismo período, más de 300,000 personas han recibido sanciones por diferentes infracciones de tránsito, como parte de las acciones implementadas para hacer cumplir la normativa vigente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, la DNVT mantiene operativos de control, brigadas móviles impulsadas por la Secretaría de Seguridad y jornadas de capacitación vial en centros educativos, con el objetivo de fomentar la prevención y promover una conducción responsable desde edades tempranas.

Proponen endurecer las sanciones

En relación con el anteproyecto de ley presentado por el diputado liberal Alex Berríos, que plantea endurecer las sanciones para quienes provoquen accidentes de tránsito, Hernández manifestó su respaldo a la iniciativa. El subcomisario consideró necesario revisar algunos artículos de la Ley de Tránsito, vigente desde 2005, así como disposiciones del Código Penal, con el propósito de fortalecer la aplicación de la normativa y establecer mayores responsabilidades para los conductores que incumplan las disposiciones legales.

Finalmente, Hernández manifestó su esperanza de que las estrategias operativas, los controles viales y una mayor responsabilidad ciudadana permitan revertir la tendencia y cerrar 2026 con resultados positivos.