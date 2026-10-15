Muere el empresario Noé Landaverde tras fatal accidente de tránsito en la CA-5

Comayagua, Honduras.- En horas de la noche del miércoles, un fatal accidente de tránsito cobró la vida del empresario Noé Landaverde Chacón, registrado en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

Landaverde era propietario de una procesadora de pollo y de un establecimiento comercial, ubicado en Sabá, Colón, de donde era originario.

En el accidente también resultó gravemente herida una mujer que acompañaba al empresario, identificada de manera preliminar como Marcelina Escalante Quintero.