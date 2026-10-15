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Muere el empresario Noé Landaverde tras fatal accidente de tránsito en la CA-5

El propietario de la procesadora de pollo era originario de Sabá, Colón; su acompañante resultó gravemente herida en el percance vial

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 08:22
Muere el empresario Noé Landaverde tras fatal accidente de tránsito en la CA-5

El empresario Noé Landaverde Chacón murió en un accidente de tránsito en Taulabé, Comayagua.

Comayagua, Honduras.- En horas de la noche del miércoles, un fatal accidente de tránsito cobró la vida del empresario Noé Landaverde Chacón, registrado en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

Landaverde era propietario de una procesadora de pollo y de un establecimiento comercial, ubicado en Sabá, Colón, de donde era originario.

En el accidente también resultó gravemente herida una mujer que acompañaba al empresario, identificada de manera preliminar como Marcelina Escalante Quintero.

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De acuerdo con los reportes preliminares, la acompañante permanece en delicado estado de salud. Hasta el momento, no se han proporcionado mayor información.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente no se han precisado.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias que provocaron el choque.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias que provocaron el choque.

Landaverde era conocido por su relación con la procesadora de pollo Imperio en el departamento de Colón.

También era propietario de Mecadito Seidy, establecimiento ubicado en el municipio de Sabá.

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Familiares, amistades y personas cercanas lamentaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias ante la pérdida del empresario hondureño.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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