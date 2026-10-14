Capturan a hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastro de 11 años en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 34 años fue detenido por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de su hijastro de 11 años en Tegucigalpa, capital de Honduras. La captura se ejecutó este miércoles 14 de octubre, mediante una detención preventiva instruida por la fiscalía de turno del Ministerio Público, según el informe policial. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 7 de octubre de 2026 en horas de la mañana, cuando el sospechoso habría aprovechado la ausencia de la madre del menor para cometer el abuso sexual en la vivienda donde residían.

Tras lo ocurrido, el niño relató los hechos a su progenitora, quien acudió de inmediato ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.

A partir de la denuncia, agentes de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron las diligencias investigativas para localizar y detener al presunto responsable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sospechoso, quien se desempeña como técnico instrumentista de la salud, es originario y residente de Tegucigalpa.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación hondureña.

Cifras alarmantes

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió el pasado jueves 10 de septiembre que la violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa representando uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Honduras. De acuerdo con Castañeda, Honduras podría estar enfrentando alrededor de 1,208 casos de abuso sexual infantil al año, equivalentes a aproximadamente 57 casos diarios, una situación que calificó como "una emergencia que debe ser atendida de manera integral".