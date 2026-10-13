Hermano habría quemado y agredido sexualmente a joven que murió tras 45 días en coma

Cortés, Honduras.- Una mujer identificada como Norma Aracely Guevara Quintanilla, de 24 años, murió después de permanecer 45 días en coma debido a las graves quemaduras que sufrió presuntamente a manos de su hermano en Tela, Atlántida, al norte de Honduras.

La joven falleció el pasado lunes 12 de octubre en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortés, donde permaneció ingresada en estado crítico debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo, según la información proporcionada por las autoridades.

De acuerdo con la Policía, el hermano de la víctima, identificado como Bayron Josué Quintanilla Sánchez, también habría agredido sexualmente a la joven, por lo que el caso es objeto de investigación.