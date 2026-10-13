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Hermano habría quemado y agredido sexualmente a joven que murió tras 45 días en coma

Tras ser hallada en una casa abandonada en Tela, la joven fue trasladada a San Pedro Sula, donde murió luego de 45 días en estado crítico

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 20:40
Hermano habría quemado y agredido sexualmente a joven que murió tras 45 días en coma

La víctima, de 24 años, fue localizada con signos vitales el 23 de agosto y remitida al Hospital Mario Catarino Rivas por la gravedad de sus lesiones.

 Fotos: Cortesía redes

Cortés, Honduras.- Una mujer identificada como Norma Aracely Guevara Quintanilla, de 24 años, murió después de permanecer 45 días en coma debido a las graves quemaduras que sufrió presuntamente a manos de su hermano en Tela, Atlántida, al norte de Honduras.

La joven falleció el pasado lunes 12 de octubre en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortés, donde permaneció ingresada en estado crítico debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo, según la información proporcionada por las autoridades.

De acuerdo con la Policía, el hermano de la víctima, identificado como Bayron Josué Quintanilla Sánchez, también habría agredido sexualmente a la joven, por lo que el caso es objeto de investigación.

Sucesión de hechos

Según el relato de sus familiares, Norma Aracely salió el 22 de agosto con su hermano rumbo a la aldea El Guano, en el municipio de Tela, pero al notar que no regresaba y desconocer su paradero, denunciaron su desaparición y comenzaron a buscarla.

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La búsqueda terminó el 23 de agosto, cuando la joven fue encontrada en una casa abandonada, todavía con signos vitales y en condiciones graves debido a las quemaduras que había sufrido.

Tras el hallazgo, fue trasladada inicialmente a un centro asistencial de Tela, pero debido a la gravedad de su estado de salud, los médicos determinaron remitirla al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.

Pese a los esfuerzos médicos, Norma Aracely murió después de permanecer 45 días en coma, sin lograr recuperarse de las lesiones que sufrió.

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El caso ha causado consternación por la gravedad de los hechos denunciados y por la presunta participación de un familiar cercano, mientras las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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